Kæmpe forløsning til cykelløb i Faxe

Det kræver rigtig meget at stable et cykelløb på benene, og derfor bragte det også enorm glæde hos cykelfolket, at man søndag kunne afvikle et cykelløb efter alle kunstens regler.

Faxe - 03. oktober 2021

En symfoni af pivende bremser giver genlyd ud over Vinkældertorvet i Faxe, da eliterytterne drejer til venstre ad kulturtorvet op imod Faxe Vandrerhjem.

Småregnen har fået de ellers velsmurte og utrolig dyre racer-cykler til at beklage sig lidt, men farten er der intet i vejen med, og rytterne er glade.

Årets gadeløb i Faxe, der samtidig afslutter både Ladies Cup, Uno-X Cup og Demin Cup 2021, har nemlig været rigtig lang tid undervejs, og derfor er det også en glad løbsarrangør, der orkestrerer alt det frivillige arbejde fra teltet på Vinkældertorvet.

- Nu har vi jo arbejdet på det i to år, så det er virkelig en stor forløsning, at vi endelig kan afholde det, fortæller Martin Flindt Møller, der er arrangør og hovedsponsor for cykelløbet.

Rytterne havde start og mål på Vinkældertorvet i Faxe. Foto: Thomas Olsen

De frivillige har arbejdet fra klokken seks lørdag morgen og til klokken tre om natten op til løbet for at få sat afspærring op og gjort klar til, at omkring 300 ryttere kan få en god oplevelse, og det ser ud til, at det hårde arbejde har givet pote.

Svær rute Rytterne er nemlig i fuld gang med at tilbagelægge ruten, der byder på masser af udfordringer, som en finalerute nu engang bør gøre.

- Det er sådan et Belgien-style cykelløb med en smal rute fyldt med skarpe sving, så det er en teknisk svær rute, der afslutter de tre cup'er, siger Martin Flindt Møller.

Ud over at være ejer af hovedsponsor Faxe Orup El, som har hovedsæde i Faxe, er han også formand for Køge Cykelring, der er en af de cykelklubber, der leverer ryttere til Team Fri BikeShop Zealand Cycling Junior, og på teamet er der fuld fokus forud for deres afdeling.

- Cykling er en af de sportsgrene, hvor man har kunnet holde træningen ved lige, så formen på holdet er okay. Vi har også konkurreret i virtuelle cykelløb, hvor kører på et rullefelt og så kan man køre mod andre fra hele verden på virtuelle cykeletaper, men det er ikke det samme. Du får ikke de der positionskampe, der er så fede ved cykelsporten, så det er dejligt at vi kan komme ud at køre løb igen, fortæller Magnus Krickau fra Team Fri BikeShop Zealand Cycling Junior.

Magnus Krickau fra Team Fri BikeShop Zealand Cycling Junior har virkelig savnet landevejsløbene, der er fulde af positionskampe. Foto: Torkild Svane Kraft

Han har kørt landevejscykling siden han var ti år gammel, så han glæder sig også på klubbernes vegne over, at man igen kan mødes og få den sociale del af cykelsporten tilbage.

- Der er jo en masse mindre foreninger bag vores team, og det har været fantastisk at se glæden, da landet genåbnede, og foreningerne igen kunne få gang i alle deres aktiviteter, siger Magnus Krickau.

Har ikke sagt nej Borgmester Ole Vive er også en del af festlighederne, og han er især glad for, at de frivillige, der sidste år måtte se alt deres hårde arbejde gå til spilde, da løbet blev aflyst, nu endelig får lov til at afvikle løbet.

- En ting er de frivillige, vi ser til selve løbet, men der ligger jo også et kæmpe arbejde forud for løbet, og det er imponerende, at så mange stiller op, siger Ole Vive, der også er glad for at kunne deltage i arrangementer rundt omkring i kommunen efter en lang periode, hvor hans arbejdsdag primært foregik på borgmesterkontoret.

- Noget af det, der giver mig energi, er netop repræsentationsopgaverne, hvor man kommer ud og møder folk, der gerne vil Faxe Kommune, og derfor er jeg også rigtig glad for sådan et arrangement her, siger han.

Borgmester Ole Vive er glad for, at der igen er cykelløb til glæde for borgerne. Foto: Thomas Olsen

Om borgmesteren, rytterne og alle de frivillige kan få lov til at gentage succesen næste år, må tiden vise, men tilbuddet ligger der.

- Vi er blevet spurgt, om vi vil afholde finalen næste år, men vi har ikke sagt ja endnu. Vi har på den anden side heller ikke sagt nej, så nu må vi se, hvad der sker, griner Martin Flindt Møller.

Det var tydeligt, at rytterne var glade for igen at komme på asfalt. Foto: Thomas Olsen