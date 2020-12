29. august 2020 foregik konfirmationen i Rønnede Hallen i stedet for Kongsted Kirke, hvor der blev ønsket tillykke med en coronaalbue af sognepræst Jeanette Capion. Julegudstjenesterne kunne også være holdt i hallen, men Jeanette Capion har valgt at de skal være i Kongsted Kirke. Foto: Morten Chas Overgaard

Julegudstjenesten skal bookes i god tid i Kongsted

Og for overhoved at komme i betragtning til de eftertragtede pladser, så skal man reservere forud til en af de tre gudstjenester med en e-mail til julikongsted@gmail.com , hvor der opgives navn, telefonnummer, antal deltagere, ønsket tidspunkt og alternativt tidspunkt i tilfælde af, at der er fuldt booket til det ønskede tidspunkt.

