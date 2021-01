Privat er René Tuekær vild med fodboldholdet Arsenal og med tegneserie-journalisten Tintin. Og når han ligefrem bliver inviteret til at byde velkommen til premieren på en ny James Bond-film i Biografen Kanten, så tager han selvfølgelig pænt tøj på og læser op på lektierne inden filmen. Foto: Jesper From

Jubilar: Slæk på egne krav og gå efter det bredest mulige samarbejde

- Det lå bare helt naturligt for mig. Jeg var formand for elevrådet i folkeskolen og engageret på gymnasiet i Haslev. Og min historielærer Bo Jessen hjalp mig til at se perspektiverne i politik.

Når René Tuekær (L) bliver bedt om at se tilbage på årsagen til, at han for godt 39 år siden valgte at stille op til kommunalvalget første gang, kan han ikke lige ihukomme noget springende punkt.