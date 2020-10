Se billedserie De seneste to generationer af Petersen-klanen ses her ved nybyggeriet meget tæt på Sydmotorvejen i Rønnede. Leif Rudebeck Petersen indtræder som direktør for Johs. Møllers Maskiner fra 1. januar 2021, og sønnen Nicki Petersen er distriktschef i salgsafdelingen.

Jubilæum og nyt domicil

Faxe - 24. oktober 2020

Petersen-klanen indtager snart et helt nyt hovedkvarter for Johs. Møllers Maskiner, der har været 50 år i Rønnede.

Det hele begyndte for 80 år siden, da maskinfirmaet Johs. Møllers Maskiner A/S blev grundlagt i Vojens. Og nu er det næsten 50 år siden, at firmaets serviceafdeling på Sjælland blev åbnet i Rønnede:

- Johs. Møllers Maskiner kom til Rønnede i 1971, hvor min far, Ejnar Petersen, fik ansvaret for den sjællandske afdeling. Forinden var han i nogle år kørt ud fra firmaets afdeling i Jylland for at servicere de stadig flere sjællandske kunder. Men så besluttede firmaet at etablere en afdeling på Sjælland, og min far rykkede familien med fra det sønderjyske for at åbne Johs. Møllers Maskiner i Rønnede, fortæller Leif Rudebeck Petersen.

Det skete på Industrivej 9 i Rønnede, og om kort tid flytter de 36 ansatte, heraf 13 kørende montører, ind i helt nye bygninger i Symbiosen 3-5 i Rønnedes nye erhvervsområde ved Sydmotorvejen.

- Det er der mange plusser ved. Vi får blandt andet langt større porte, så vi bedre kan få vores 200 ton kraner ind og ud, siger Leif Rudebeck Petersen, der begyndte som montør i virksomheden for 37 år siden.

Siden blev han afdelingsleder, sælger, salgschef og salgsdirektør.

Og 1. januar 2021 korter han titlen ned, når han bliver direktør for Johs. Møllers Maskiner A/S med afdelingerne i Rønnede og Horsens som domæne. Det sker, fordi den nuværende direktør går på pension, og samtidig overtager Leif Rudebeck Petersen en større andel af aktierne i firmaet.

Fire generationer Leif Rudebeck Petersens farfar, Heinrich Petersen, arbejdede også for Johs. Møllers Maskiner.

Det samme har hans kone, Tina, og to onkler gjort. Og den fjerde generation af Petersen-klanen, sønnen Nicki Petersen, er nu på plads som distriktschef med salg af firmaets hovedprodukt; de store entreprenørmaskiner fra tyske Liebherr, som Johs. Møllers Maskiner er importør og forhandler af.

- Min far blev ansvarlig for afdelingen i Rønnede, hvor min mor arbejdede på kontoret og tog sig af rengøring, og min kone, Tina, har taget en tørn i salgsafdelingen. Det giver måske forklaringen på, at vi lokalt altid har været Petersen-klanen, siger Leif Petersen.

Johs. Møllers Maskiner A/S's hovedsæde i Rønnede består af et bebygget areal på 3.000 kvadratmeter og masser af udenomsplads til håndteringen af de store entreprenørmaskiner.

Totalt er firmaets nye grund på 25.000 kvadratmeter, og afdelingen er beregnet til at være arbejdsplads for cirka 45 medarbejdere.

Succes med Liebherr Det er entreprenørmaskiner fra den tyske maskingigant Liebherr, der står på menuen.

Johs. Møllers Maskiner er som en del af JMM-Group importør og forhandler af gravemaskiner, dozere, læssemaskiner, teleskoplæssere, maskiner til industri og materialehåndtering, samt store kraner til det danske marked.

En væsentlig del af salget af både nye og brugte maskiner foregår fra firmaet i Rønnede, som også er base for det store serviceapparat, der sørger for at holde kundernes maskiner kørende i det daglige.

- 2020 bliver det mest succesrige år inden for brandet Liebherr i Danmark. Johs. Møllers Maskiner blev dansk Liebherr-importør i 1965, og dermed er vi Liebherrs næstældste forhandler i verden. I år er vi den Liebherr-leverandør, der præsterer størst markedsandel inden for gravemaskiner, fortæller Leif Petersen.

Johs. Møllers Maskiner er en del af JMM Group, som består af i alt seks afdelinger i Danmark og en i Norge. Koncernen har 180 ansatte og omsætter for i omegnen af 700 millioner kroner.

I 2020 fylder JMM Group 80 år. Det fejres først senere som følge af coronaepidemien.