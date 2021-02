Jubel-tårer efter dom: Slipper med 10 måneders fængsel

Dommen faldt i Retten i Næstved. Foto: Cecilie Hänsch

Faxe - 04. februar 2021 kl. 14:19 Af Cecilie Hänsch

Ti måneders fængsel og en advarsel i forhold til udlændingeloven. Dertil et krav om erstatning og en tillægsbøde på 579.000 kroner.

Sådan lød dommen torsdag eftermiddag til en 42-årig kvinde, der var sigtet for svindel med midler fra de såkaldte covid-19 hjælpepakker.

Dommen udløste hulkende glædestårer fra den tiltalte og hendes familie, der var mødt op i retten i Næstved for at høre dommen.

Anklagere Rune Jensen havde nemlig lagt op til en straf på tre års fængsel og en tillægsbøde i omegnen af halvanden million kroner.

Men selvom dommer Birgit Bjerring Andersen altså valgte at dømme den 42-årige kvinde skyldig, så valgte hun og domsmandsretten ikke at gøre brug af særlovenes mulighed for at firdoble straffen ved misbrug af covid-19 hjælpepakkerne.

Den 42-årige kvinde er dømt for at have sendt urigtige oplysninger til Erhvervsstyrelsen ad flere omgange i foråret og sommeren 2020.

Det gælder blandt andet ansøgning om lønkompensation til sig selv og tre andre personer med tilknytning til kvindens tre selskaber.

Men de fire personer var ikke at anse for lønmodtagere; der var f.eks. ingen tidligere lønudbetaling til de fire, og der lå ingen underskrevne ansættelseskontrakter.

I stedet var der en aftale om en mulig kontrakt med et handelsfirma.

Hvis aftalen og den deraf følgende kontrakt var kommet hjem, så var der potentiale for en anseelig omsætning og altså også udsigt til, at der kunne udbetales penge til de fire personer.

- Det er altså en virksomhed, der er på vej til at blive til noget, men som endnu ikke er i reel drift. Med de ansøgninger, du sender, giver du et billede, der er temmelig langt fra virkeligheden. Men vi mener ikke, forsættet er på en sådan måde, at du skal straffes med flere års fængsel. Det er simpelthen ikke sådan en sag som denne, covid-19-stramningerne af loven er møntet på, siger dommer Birgit Bjerring Andersen.

Forsvarer Jette Marie Larsen havde argumenteret for, at ansøgningerne til Erhvervsstyrelsen var foretaget i god tro. Den tiltalte kvinde havde endda fortalt selskabets investorer og bekendte i lokalområdet, at hun havde ansøgt - men fået afslag på - lønkompensation.

Anklager Rune Jensen på sin side argumenterede for, at når man indsender en ansøgning til Erhvervsstyrelsen på tro og love, og ved, at der ligger haste-lovgivning med endda meget strenge straffe til grund, så er det ens eget ansvar som erhvervsdrivende at sætte sig ind i, om man bryder loven eller ej.

Af straffen på de ti måneders fængsel valgte domsmandsretten at gøre de fire måneder ubetingede og de resterende seks måneder betingede med et års prøvetid. Det betyder at kvinden, efter at have været varetægtsfængslet siden oktober 2020, torsdag eftermiddag kunne tage med sin familie hjem.

Anklager Rune Jensen kunne ikke på stående fod sige, om han vil anke dommen.

Han sagde dog:

- Der er tale om et fokuspunkt, så jeg skal indstille sagen til statsadvokaten.