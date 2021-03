Se billedserie Jesper Linder (tv.), Charlie Karlsen og Gustav Glindvad var virkelig glade for at kunne træne på kunstgræsset igen. De tre drenge har ikke glemt, hvordan man jonglerer med en bold Foto: Peer Rasmussen

Jubel: Fodbolden ruller endelig igen

Faxe - 08. marts 2021 kl. 14:05 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen

Der var jubel og glæde i HFC, da fodbolden endelig rullede igen.

Mandag den 10. marts kunne den udendørs sport endelig begynde igen efter over to måneders nedlukning, og det var næsten som at se køerne komme på græs igen, da fodboldspillerne i HFC (Haslev Fodbold Club) igen kunne lade bolden trille på kunstgræsbanerne på Sofiendalsvej.

Et af de første hold på kunstgræsbanerne var klubbens U-16 hold, og det var nogle glade drenge, Haslev-Faxe Postens udsendte mødte inden holdets anden træning onsdag den 3. marts.

- Jeg har glædet mig meget til at begynde at træne igen, og jeg har savnet det. Vi har trænet en smule på streetbanen, men vi har jo ikke kunne mødes så mange, og vejret har heller ikke været det bedste. Jeg synes egentlig, at formen er fin nok, men det er lidt hårdt at komme i gang igen. Jeg er klar og skal da nok komme igennem det, siger Jesper Linder, der spiller venstre back på holdet, og som bor i Haslev.

- Under corona-nedlukningen har jeg spillet lidt småbold med nogle andre drenge. Formen kunne godt være bedre, men den skal nok komme hurtigt tilbage. Jeg har glædet mig virkelig meget til at komme i gang igen, så det er dejligt at være på græs igen, siger Gustav Glindvad, som spiller central defensiv midtbane på holdet.

Været inaktiv Også Charlie Carlsen, som spiller højre back på holdet, og bor i Haslev, har glædet sig til at få kunstgræs under fødderne og en bold at spille med:

- Det er virkelig dejligt at komme til at spille fodbold igen. Man har været inaktiv og lidt doven, så det er skønt at komme i gang igen. Jeg har dog løbet og gået lidt under nedlukningen samt spillet lidt småbold. Det har dog ikke været lige så meget som man plejer. Jeg glæder mig også meget til, at vi må spille 11-mands kampe igen. Det bliver dog nok ikke før engang midt i april, at det kommer til at ske, fortæller han med forventning i stemmen.

Glad træner U-16 holdets træner, Michael Mather, har også bare ventet på at komme ud på kunstgræsset igen.

- Bare det, at vi har fået lov til at komme i gang igen er en stor tilfredsstillelse for mig som træner. Jeg har jo også været ærgerlig over, at man sidder derhjemme og ikke kan gøre noget. Via holdets facebookside har drengene fået nogle løbekonkurrencer og konkurrencer med jongleringer, så de har kunnet holde sig rimeligt i form. Det er bare ikke det samme som at komme ned på kunststofbanen, hvor vi også har den sociale kontakt. Den sociale kontakt har vi alle savnet, fortæller han.

- Vi spiller normalt 11-mands, men det kan vi så ikke helt endnu. DBU Sjælland har åbnet for, at 11-mandsholdene kan spille kampe med otte mand de næste tre uger, og det er super godt. HFC har ikke åbnet for, at vi må spille 11-mandskampe endnu, andet end internt. Selve turneringen skulle, efter planen, begynde den anden uge i april, og det tror jeg kommer til at holde stik, siger Michael Mather med optimisme i stemmen.

- Det vigtigste lige nu er egentlig ikke at få spillerne i form, for det skal nok komme. Det vigtigste lige nu er at få det sociale på plads på holdet mellem drengene og jeg selv. Det her hold er på en måde skabt fra bunden, og den udvikling vil vi gerne fortsætte. Vi er rykket fra række 2 til Liga 2, og vi vil gerne i Liga 1. Det er stort for en klub som HFC, at vi ligger, hvor vi gør, siger han stolt.