Restaurantchef Jógvan Steingrim Rasmussen (tv) og køkkenchef Mortan Mouritsen åbnede sammen Steingrims kælder 9. okotober i år. Og de har siden holdt åbent uden at kunne får andel i statens coronahjælpepakker. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Jógvan Steingrim: - Uden hjælpepakke går vi konkurs

Faxe - 07. december 2020 kl. 11:56 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Steingrims kælder har hidtil ikke fået hjælpepakker og skal nu overleve på take away.

9. oktober 2020 åbnede restaurant Steingrims kælder i Haslev. Det var den dag, hvor John Lennon ville være fyldt 80 år, og datoen var valgt, fordi restaurantens ene indehaver, Jógvan Steingrim Rasmussen, er stor Beatlesfan.

I morgen er det præcis 40 år siden, at John Lennon blev skudt og dræbt foran sit hjem i New York, og det kan også blive den allersidste dag for Stengrims kælder.

- Hvis vi ikke får nogen hjælpepakker, så går vi konkurs. Med de hjælpepakker, der er nu, så skal man have haft åbnet siden august 2020 og kunne påvise en faldende omsætning, men da vi først åbnede i oktober måned, så har vi ikke kunnet søge hjælpepakken. Og vi har heller ikke kunnet benytte vores store festlokale ovenpå, siger Jógvan Steingrim Rasmussen.

- På trods af coronaen, har vores omsætning været næsten 70 procent af det budget, vi lagde forud, men det kunne være gået langt bedre, hvis vi ikke skulle lukke klokken 22. Så kunne vi have haft double seats, med op til 76 gæster på en aften, siger han og roser samtidig Haslev for at have taget virkelig godt imod Steingrims kælder ved at komme der og vende tilbage.

- Vi har fået stamgæster og flotte anmeldelser. Og vi vil satse på, at vi kan overleve ved at sælge omkring 100 måltider dagligt som take away, med mindre vi bliver tilbudt en hjælpepakke, der giver os 100 procent dækning for lønninger og fasteudgifter, hvis vi holder helt lukket, siger Jógvan Steingrim Rasmussen.