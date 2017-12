Jørgen Nielsen bliver ny administrerende direktør for Zoologisk Have i København. Foto: PR

Jørgen skal få Zoo til at tjene penge - hele året

Faxe - 14. december 2017 kl. 13:47 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jørgen Nielsen fra Faxe Ladeplads er netop ansat som ny administrerende direktør i Zoologisk Have i København. Han har allerede en »Zoo Vision 2020« klar.

Jørgen Nielsen kommer fra en stilling som koncerndirektør i Dagrofa, hvor han bl.a. stod bag en succesfuld transformation af supermarkedskæden Meny, der fik vendt en truende kurs til at blive et af landets stærkeste brands og koncepter i et hårdt turbulent marked. Zoos bestyrelse og bestyrelsesformand Jørgen Horwitz har med den nye direktør ønsket en øget fokus på den kommercielle del af Zoos forretning:

- Med valget af Jørgen Nielsen har vi fundet den rette inspirerende og kommercielle motor, der kan trække Zoo op i gear. Kunsten ligger i at drive og udvikle forretningen Zoo uden at gå på kompromis med, at vi er en kulturinstitution med 158 års viden om dyr og dyrehold. Populært sagt skal gæsterne føle doorstep love fra de kommer til de går. Det føler vi os overbeviste om, at Jørgen Nielsen og direktionen er i stand til, og jeg glæder mig meget til sammen med den øvrige bestyrelse at være en del af denne udvikling, vi med ansættelsen har sat i gang, siger Jørgen Horwitz.

Administrerende direktør Jørgen Nielsen har netop præsenteret sin plan Zoo Vision 2020, der tydeligt kommer til at markere, at Zoologisk Have København er trådt ind en helt ny æra:

- Kunsten består i at drive en forretning på et stærkt fundament af viden og forskning. Det er fortsat en helt afgørende del af Zoos DNA. Men vi skal invitere vores gæster indenfor på en helt ny måde: De skal mødes af et madudbud, der er fuldt på højde med Torvehallerne og Papirøen. De skal med hjælp fra dyrepasserne have dyrene helt ind under huden, de skal føle sig velkomne og taget ved hånden, allerede inden de træder gennem porten. De skal mødes af relevante og underholdende events. De skal kort sagt mærke, at Zoo er en oplevelseshave, hvor man kan komme forbi 12 gange på et år og opleve noget nyt hver gang. Sagt på en anden måde, bliver Zoo nu en helårsforretning, siger Jørgen Nielsen.

