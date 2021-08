Se billedserie Joachim Dissing bor i Haslev og der bliver tilbagelagt nogle kilometer i løbeskoene hver uge. Foto: Morten Chas Overgaard

Send til din ven. X Artiklen: Joachim har løbet kommunen tynd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Joachim har løbet kommunen tynd

Faxe - 14. august 2021 kl. 17:57 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Joachim Dissing har gennemført en imponerende bedrift. Han har nemlig løbet hver en vej, gyde og sti i hele Faxe Kommune.

Nogle løbere vil måske påstå, at de har løbet deres lokalområde tyndt, men for Joachim Dissing kunne det ikke være mere sandt. Han har nemlig for ganske nyligt løbet den sidste strækning, der betød, at han kunne sætte kryds ved alle veje og stier i hele Faxe Kommune i portalen »CityStrides«.

- Portalen registrerer gennem en af flere løbe-apps, hvilke veje og stier man har løbet, og hvilke nogle man mangler, forklarer Joachim Dissing, der har været lige under et år om at tilbagelægge de 1.650 kilometer, som Faxe Kommune består af, når man også tæller stier og skovveje med, fortæller han.

Og selvom det er en imponerende bedrift, så er Joachim Dissing ikke ligefrem eliteløber. Faktisk begyndte han først at løbe for seks år siden, da han i forbindelse med sit rygestop besluttede at få sig en sundere livsstil.

Han fulgte en løbeplan på appen Endomondo, og han startede med at løbe to kilometer. Distancen blev dog hurtigt til 5-10 kilometer af gangen, og en dag blev en løbetur længere, end han havde regnet med.

- På en træningstur var jeg pludselig oppe på 18 kilometer, og så kunne man jo lige så godt tage en halvmaraton, siger Joachim Dissing.

Et halvt år efter tilmeldte han sig Copenhagen Marathon, som han gennemførte på fire timer og 22 minutter.

- Planen var bare at gennemføre, men da det lykkedes, ville jeg gerne prøve at gennemføre et maraton på under fire timer. Derfor meldte jeg mig til Amsterdam Marathon, og det gennemførte jeg på tre timer og 59 minutter, griner Joachim Dissing og afslører fire tatoveringer på læggene, der giver tiderne på hans fire første gennemførte maratoner.

Savnede et mål I 2018 skulle han have løbet Berlin Marathon, men det droppede han, og i stedet begyndte han at løbe såkaldte »ultraløb«, der er løb på 50 kilometer og opefter - ofte under svære betingelser.

For et par år siden læste han om en mand, der havde løbet alle gader i San Fransisco med CityStrides, og dermed opstod idéen til Joachim Dissings næste projekt.

- Jeg skulle jo træne, så for at have et formål med at løbe, oprettede jeg en bruger på CityStrides, og så brugte jeg 15 ture på at gennemføre Haslev. Derefter gik jeg i gang med resten af kommunen, men da jeg kom til november måned var jeg nået ud i yderområderne, så der var langt at køre for at komme hen til et område, jeg manglede. Derudover var der mange skovområder tilbage, som man slet ikke må være i, når det er mørkt, og desuden kan der altså være ret scary i skoven om natten, griner han.

Fik uventet konkurrence Da foråret kom, gik Joachim Dissing dog igen ind i projektet med liv og sjæl, og her fik han også selskab af sin 16-årige datter Maja. Hun tog nemlig med ud at løbe tre gange om ugen, og det blev til en del kvalitetstid for far og datter.

Maja syntes især, det var sjovt, da Joachim Dissing pludselig fik konkurrence fra en noget uventet kant.

- På appen kan man se, hvor langt man er fra at have løbet alle vejene i kommunen, men man kan også de, hvor langt de andre brugere er fra, og en dag lagde jeg mærke til, at der faktisk var en, der var ret tæt på at indhente mig. Han lå 7-8 procent efter mig, så pludselig havde vi jo travlt. Vi tog på ferie på et tidspunkt, og da vi kom hjem måtte vi med det samme ind og se, om han havde løbet, mens vi var væk, fortæller Joachim Dissing.

Det havde den mystiske løber dog ikke, og Joachim Dissing fandt til sidst ud af, hvorfor.

- På CityStrides havde jeg tilknyttet min Strava-løbeapp, men jeg var også logget ind via min Garmin-konto, så ham, jeg løb imod, var mig selv. Den ene konto havde bare ikke fået fanget alle de checkpoints, jeg var løbet forbi, fortæller han.

Har fået set kommunen På sine løbeture har Joachim Dissing fået set alle de smukke sider af kommunen, og han kan kun anbefale løbeinteresserede at give CityStrides et skud.

- Man kan altid prøve at gennemføre Faxe Kommune, men ham, der fører Ringsted Kommune, er kun på 37 procent, så det er ikke helt umuligt, hvis man gerne vil prøve at være den første, siger han.

Det vigtigste er ifølge Joachim Dissing en god ruteplanlægning, og så selvfølgelig et par rigtig gode og behagelige løbesko, og så er det bare ud af døren.