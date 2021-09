Jens Hvidemose tilbage i byrådet

- Jeg glæder mig meget til at træffe beslutningerne. Det er bare smadderærgerligt, at jeg kommer ind, fordi vi har sagt farvel til Laura Vestina Andréa, som jeg afløser. For hun er en rigtig dygtig politiker, der er flyttet til København. De unge skal videre, sådan er det, siger Jens Hvidemose, der efter 15. oktober får meget mere tid til børn- og læringsudvalget og socialudvalget, når han forlader sit fuldtidsjob i børnehaven Lillebo i Haslev, hvor han har været i 22 år.

- Så fylder jeg 66 et halvt år og bliver pensionist efter 41 år som pædagog. Det giver mig tid til at blive mentor for nogle unge mennesker, der har det lidt svært med livet. Hvis jeg kan hjælpe nogen af dem på vej, så vil det være rigtig godt, siger socialdemokraten, der nok glæder sig til at møde vælgerne i valgkampen, hvor han vil genvælges og stå på mål for de beslutninger, han træffer, men han er ikke begejstret for, at der nu skal spares cirka 60 millioner kroner i Faxe Kommune: