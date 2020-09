Jazz og tapas på hovedgården

Jazz-orkesteret The Betty Quartet har lovet at stille op i bedste opstilling med sit bedste udvalg af melankolsk, instrumental jazz komponeret af Betty Magnussen.

- Da vi åbnede sidste år, nåede vi at holde fem udstillinger hen over sommerhalvåret, men sådan skulle det så ikke være i år. Vi vil meget gerne invitere indenfor til flere kunst- og kulturarrangementer, men formatet bliver lidt anderledes. Før vi flyttede ind, begyndte vi på at skrive en liste over alle de ting, vi gerne vil bruge huset til. Vi har allerede nået en del - såsom udstillinger og vin-middage - men vi har stadig ting på listen, som vi slet ikke har taget hul på endnu. Og listen bliver løbende udvidet med egne og andres gode idéer, fortæller Kit Kjølhede.