Jasmin og Markus er klar til DM i 2021

DM i Skills plejer at samle de bedste lærlinge inden for alt fra kogekunst til anlægsgartneri, men på grund af corona, er det store DM-show aflyst. I stedet bliver der næste år afholdt som en række separate danmarksmesterskaber inden for de forskellige professioner, og her vil der også være deltagelse fra Faxe Kommune.

- Jeg elsker at se forvandlingen fra man starter, og det hele ligner noget, der er løgn, til man er færdig og det ligner et glansbillede. Og så elsker jeg også at se, hvor glade folk bliver, når man afleverer et flot resultat, fortæller hun.

- Vi bruger det til at give dem, der er rigtig dygtige, en mulighed for at vise det, og samtidig give dem nogle udfordringer. Det kan også være med til at vise dem, der har svært ved det, at det godt kan lade sig gøre at blive god, hvis man arbejder for det og så for at vise omverdenen, at håndværk er mange ting, siger han.