Janus vandt guld for sin køkkenhave

Faxe - 01. april 2018 kl. 14:38 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Silvan er som flere af landets byggemarkeder et rent mekka for gør-det-selv-entusiaster. Lige som så mange andre, så er de fingersnilde danskere glade for at konkurrere, og det har man kunnet se blandt deltagerne i Silvans netop afholdte Gør-Det-Selv-Mesterskaber.

Janus Berg fra Haslev vandt guld - og en pengepræmie på 15.000 kroner til byggematerialer og værktøj - i mesterskabsdisciplinen Den Lette. Janus er været idémanden bag køkkenhaven, og som praktisk mesterbygger har Janus haft Kaare Hansen med sig på projektet. For dem begge har det været både sjovt og udfordrende at gennemføre byggeriet. Guldet blev sikret til Haslev for en imponerende køkkenhave, der skal være med til at gøre Janus Bergs familien selvforsynende med grøntsager, frugt og bær.

- Vi har været to om projektet, og selvom det »bare« er en køkkenhave, har den alligevel krævet en del beregninger og lidt matematik for at blive helt rigtig. Vi har skabt lige præcis den køkkenhave, som vi har drømt om, og som skal være med til at gøre os selvforsynende med blomster og grønt hele sommeren. Når jeg ser på de mange andre projekter i konkurrencen, bliver jeg ekstra stolt over og glad for, at vi har vundet, siger Janus Berg.

Selvom køkkenhaven vandt kategorien Den Lette, løfter den alligevel køkkenhavebegrebet op på næste niveau, hvor der er leget med former og farver, dufte og smage, lyder det i udtalelsen fra Silvan.

- Også i år har vi været imponerede over, hvor gode, gennemarbejdede og kreative projekter, deltagerne har indsendt. Danskerne er ét af Europas mest ihærdige og dygtige gør-det-selv-folk, og vinderprojekterne er et godt vidnesbyrd om den skabertrang, der er rundt om i hjemmene. Vi er stolte over at kunne bidrage med know-how, materialer og værktøj og ønsker vinderne et stort tillykke. De har virkelig fortjent præmierne, siger Lars Buch Sørensen, regionschef i Silvan og en del af konkurrencejuryen i Silvans Gør-Det-Selv-Mesterskab.

I kategorierne Den Svære og Den Sjove er det Helle Nielsen fra Svenstrup og Mads Hindsgavl fra Silkeborg, der hver især kan indkassere et gavekort til en værdi af 15.000 kroner. De har designet og bygget et bålsted og et sejlende vildmarksbad, som en ekspertjury kårede som de bedste projekter ud af de 20, som fik flest stemmer på silvan.dk.

1.515 projekter har været tilmeldt konkurrencen.