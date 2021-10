JMM ligger perfekt i Symbiosen

- Vi er gået fra 5.000 til 25.000 kvadratmeter, hvor vi foreløbig bruger cirka halvdelen. Det gør, at logistikken fungerer meget bedre, og det giver en mere effektiv drift og gode forhold for vores kunder og 38 medarbejdere. Vi har bygget her, fordi Rønnede ligger centralt på Sjælland, og en stor del af vores arbejdskraft kommer hertil sydfra, siger Leif Petersen, der for 38 år siden blev ansat som montør og i dag er salgsdirektør for Johs. Møllers Maskiner i Rønnede, som hans far, Ejnar Petersen, åbnede i 1971.