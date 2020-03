Ismanden stævner snart ud på åbent hav

»Det føles så vildt fedt, at Ismanden er færdig. Her tre dage efter prøver jeg stadig at forstå alt, hvad der skete. Kroppen begynder at have det godt igen. Har indhentet noget tiltrængt søvn og hvile. Den eneste ømhed er i min nedre ryg og i mit højre knæ, der blev smadret efter tre styrt på cyklen, og mine tæer er stadig helt følelsesløse efter at have været våde i 73 timer. Udover det, er alt vel«, skriver Anders Hofman Laursen på Facebook, hvor han også fortæller, at hele holdet opfyldte deres Iceman-pligter ved at hoppe i det iskolde havvand.