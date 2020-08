Ironman på Antarktis: Anders tør satse på det ekstraordinære

Anders Hofman Laursen har det meste af sin opvækst gjort, hvad der blev forventet af ham, men for et par år siden fandt han ud af, at man kan opnå det ekstraordinære, hvis man tør satse på det.

Anders Hofman Laursen voksede op i Bråby i det, han selv betegner som en helt almindelig kernefamilie, og opvæksten foregik »lige efter bogen«. Efter folkeskolen tog han et sabbatår og arbejdede på sporten hos Kanal 5, inden han tog en gymnasial uddannelse. Planen var, at han skulle være sportsjournalist, men som 20-årig tog han i stedet til Polen og åbnede en juicebar, og det gik efterhånden op for ham, at han ville være selvstændig.

Da Anders Hofman Laursen blev færdig med sin kandidatuddannelse på CBS i København, lå det ikke i kortene, at han få år efter skulle blive den første i verden til at gennemføre en Ironman på Antarktis.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her