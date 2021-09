Ældrerådets formand Kaj Christensen ønsker sig brændende nogle flere kandidater til ældrerådsvalget, der holdes tirsdag den 16. november. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Intens kandidatjagt op til valgdagen

Faxe - 01. september 2021 kl. 14:03 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

14 pladser skal besættes, men det kniber med kandidater. Ældrerådet har været lovpligtigt i snart 25 år og er for alle over 60 år.

- Måske har de unge bare ikke tid. De har for travlt med alt muligt andet.

Ældrerådsformand Kaj Christensen er selv 81, og de unge, han referer til, er i 60'erne.

- Der er jo en del, der stadig er på arbejdsmarkedet, og så skal de vel også passe børnebørn og træning og sådan noget, funderer han.

Det er ikke fordi han selv har siddet meget stille siden han som 60-årig gik på pension. Men lige hun står han - og ældrerådet - med et relativt akut problem:

- Hvis man vil være kandidat til ældrerådet, så skal man melde sit kandidatur inden for et vindue på bare otte dage - og de otte dage falder altså her i september, fortæller Kaj Christensen.

Han genopstiller selv, og han har også fået forhåndstilkendegivelser fra knap to håndfulde på, at de er villige til at tage en tørn for de ældre generationer.

- Men der er ni pladser i ældrerådet, og der skal også bruges fem suppleanter, siger Kaj Christensen.

Fremmødevalg Det er allerede for længst aftalt, at der i Faxe Kommune igen i år holdes såkaldt fremmødevalg. At stemmen til ældrerådet afgives samtidig med at man stemmer til byråd og regionsråd tirsdag den 16. november.

- Der var lidt kapacitetsudfordringer på de tre største valgsteder for fire år siden, men de er blevet imødekommet, så det skulle være ganske ligetil at få lov til at stemme i år, siger Kaj Christensen.

I forrige uge inviterede han og resten af ældrerådet til informationsmøder for potentielle kandidater, men fremmødet dér var mildt sagt ikke imponerende.

- Vi, der sidder i rådet, synes jo, det er spændende og interessant arbejde, men det kniber med at få fortalt udenforstående, hvad det går ud på, erkender Kaj Christensen.

Rådgivende I mange danske kommuner var der allerede oprettet ældreråd, da rådene i 1997 blev lovpligtige. Ældreråd er rådgivende organer for kommunalbestyrelser, og skal høres på områder, som berører kommunens ældre befolkning.

- Vi forvalter det sådan at vi læser dagsordenerne til de politiske fagudvalgs møder, og så sender vi høringssvar til udvalgene, sådan at de kan nå at læse dem inden de mødes, forklarer Kaj Christensen.

Med tiden er alle fagudvalgene blevet inddraget.

- For sådan noget som udformning af veje og stier er da også vigtige for ældre, konstaterer Kaj Christensen.

To krav Men tilbage til den presserende udfordring: Lige nu er der ikke kandidater nok til at fylde de pladser, der skal fyldes. Så potentielle kandidater bedes melde sig. Helst nu.

- Man skal opfylde ganske få krav, forklarer Kaj Christensen:

- Man skal være fyldt 60 år, og man skal bo i kommunen.

- Det er lige gyldigt, hvilke erfaringer, man kommer med, eller om man i øvrigt er samfundsmæssigt eller politisk aktiv. Men det er selvfølgelig en fordel, hvis du interesserer dig for det omgivende samfund og har lyst til at sige din mening, tilføjer Kaj Christensen.

Lurer man på om et kandidatur til ældrerådet er sagen, så er Kaj Christensen klar til at besvare spørgsmål - og til at hjælpe med at udfylde kandidatanmeldelsesformularen.