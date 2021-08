Se billedserie Borgerforslaget om bedre trafiksikkerhed fik kun to stemmer.

Ingen kender til borgerforslag

Faxe - 24. august 2021 kl. 06:54 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Demokratiets udstrakte arm giver alle over 15 år mulighed for at stille borgerforslag til byrådet, men ingen ved, at forslagene er stillet.

To som i tallet 2. Det er præcis det antal stemmer, som et borgerforslag om bedre trafiksikkerhed i landdistrikterne for de bløde trafikanter har opnået.

Borgerforslaget blev stillet 29. juni 2020 af en person over 15 år med Nemid. Der kunne stemmes på forslaget i et halvt år via hjemmesiden https://borgerforslag.valgservice.dk/borgerforslag-i-faxe-kommune, og det har - på trods af den digitale tid, vi lever i - været så godt og grundigt skjult, at ikke engang de specifikke borgere, som forslaget handlede om, har stemt på det:

»Borgere i Faxe Kommune i den nordlige del af Haslev samt Terslev, der benytter Bjerredevej som pendlervej til motorvejen hver dag. Hastigheden er trods de utroligt dårlige oversigtsforhold 80 km/t. Flere børn bor i området omkring Bjerrede og Ulstrup, de har ingen sikre skoleveje at benytte (og) mange motionister benytter både Bjerredevej, Ulstrup Bygade samt Ulstrupvej«, står der i borgerforslaget, som skulle have 791 stemmer for at nå til byrådets dagsorden.

Præcis samme skæbne (to stemmer, red) overgik borgerforslaget om at få »Nye indbyggere til skønne Haslev« ved at genskabe uddannelsesstederne.

Helt ukendt Et forbud imod solcelleparker i naturskønne områder, specifikt »området syd for Bjerggårdsvej i Rønnede, ansøgt af Gisselfeld Kloster«, fik fire stemmer.

Et forslag om at oprense mursten og affald fra strandgrunden ved Roklubben Viking i Faxe Ladeplads og anlægge en gangsti dertil fra Hovedgaden fik bare tre stemmer, og forslaget fra Jesper Skaalum om en træningsbane til unge i Haslev, der ønsker »et sted at krudte af«, hvor de kan »skabe et stort sammenhold«, fik ligeledes tre stemmer, da det var aktivt.

Der er fem borgerforslag, som man fortsat kan stemme på.

Det nyeste fra 16. august 2021 er »en stor hundegård ved mosen ud mod Vordingborgvej i Kongsted/Rønnede på det stykke jord, der ligger uberørt hen, så folk kan slippe deres dyr løs og ikke få ballade med andre folk«.

Der er også et spændende oplæg til en ny skolestruktur fra Hanne Løkke Winther med overskriften »Mulighedernes skole«.

Og der et forslag med en opfordring til Faxe Kommune:

»Tal dansk!«, lyder det fra den anonyme forslagsstiller, som ikke kan finde den rette e-mailadresse på hjemmesiden, der taler engelsk.

Endelig er der et forslag om »Ret til at fravælge religiøst slagtet kød i Faxe Kommune«, og fælles for de aktive forslag er, at de kun har fået én eneste stemme.

Skal være mere synligt Da byrådet i slutningen af 2019 på Lokallistens (L) opfordring vedtog, at borgerne skulle kunne stille forslag til byrådet, godkende politikerne samtidig en udgift på 82.500 kroner i 2020 og 32.500 kroner fra 2021 og frem.

De penge kunne man efter René Tuékærs (L) mening godt have fået mere ud af:

- Man (kommunen, red.) kunne have lavet henvisninger fra Faxe kommunes hjemmeside og sociale medier til borgerforslagene. Der kunne også være annonceret i dagspressen. Man er nødt til at understøtte demokratiske principper, og det er relevant at spørge, om kommunen gør nok for at understøtte det. Der er andre kommuner, hvor borgerforslagene har været vellykkede, fx i Ringsted, siger René Tuekær.

- 791 støtter er vores forslag. Det kunne også have været 500 personer. Det afgørende er, at der nu er en mulighed for at stille borgerforslag, mener René Tuekær som vil støtte en indstilling i økonomiudvalget om, at ordningen fortsætter, og at der gives en ny status på borgerforslag om et år.

- Men de skal være mere synlige, og forslagsstillerne skal også fremgå, så man kan kontakte dem, siger han.

Svært landsdækkende Det skal retfærdigvis fortælles, at der lige nu kun er stillet et enkelt borgerforslag i Ringsted Kommune fra 3. august 2021 om »Åstien til Holbækvej«, der har fået 48 stemmer.

På Folketingets side, Borgerslag.dk, er der 205 aktive forslag, og kun fire af dem har opnået de nødvendige 50.000 stemmer, nemlig »Tandlæger på lige vilkår med praktiserende læger i sundhedsvæsnet«, »Sagsbehandlingsgaranti med nationale tidsfrister«, »Forslag til en mere human og solidarisk flygtningepolitik« og »Ændring af lovgivning for hadforbrydelser«.