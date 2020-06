Se billedserie I dagens anledning uddelte borgmesteren sandwich og sodavand til 9.klasserne på Sofiendalskolen. Foto: Nadia Pedersen

Ingen karamelkast på sidste skoledag - fik sandwich i stedet

Sidste skoledag for eleverne på Sofiendalskolen blev i går fejret med besøg af borgmester Ole Vive(V) og SSP-styregruppe formand Laura Vestina Andreá (S).

Faxe - 25. juni 2020 Af Nadia Pedersen

Klokken har slået 11 og 9.klasserne på Sofiendalskolen har en halv time tilbage af deres årelange skolegang i folkeskolen. Som det er tilfældet for alle andre 9.klasser i kommunen bliver de i år fejret anderledes, end de plejer.

For at markere afslutningen har eleverne denne dag fint besøg af borgmester Ole Vive, SSP-styregruppe formand Laura Vestina Andreá (S), samt SSP-konsulent Christian Dose Jørgensen. De er denne onsdag på vej rundt i kommunens afgangsklasser med sodavand, sandwich og biografbilletter.

- Normalt plejer afslutningen at blive markeret med tovtrækning mod de andre skoler, det har der bare ikke været noget af i år. Så har vi alligevel prioriteret at komme ud og få sagt tak for et godt år, og held og lykke fremover, siger SSP-konsulent Christian Dose Jørgensen til eleverne ved uddeling af sandwichene til 9.B.

Mærkelig afslutning Glade ser eleverne da også ud. Gustav på 16 år fra 9.B havde dog set frem til den traditionelle markering af sidste skoledag.

- Det er lidt specielt, fordi det er en afslutning, som man har set frem til de sidste 10 år. At man skulle holde fest og kaste med karameller.

Jakob fra 9.B er også enig med sin klassekammerat.

- Det er en anderledes fejring, men stadig fedt. Vi skal mødes senere og holde lidt fest, forklarer han.

Laura Vestina Andreá godt kan sætte sig ind i elevernes tanker.

- Jeg er selv kun 20 år, og gik kun ud af folkeskolen for fem år siden, så jeg forstår godt det afsavn I har lidt i år, og at ikke har fået det forår med den fejring I egentlig skulle have haft. Så jeg håber I bliver glade for biografturen i stedet, og kan bruge tiden med hinanden på den måde, siger hun til eleverne.

Hun understreger dog, at det selvfølgelig kun er et lille plaster på såret.

Ole hvem? - Vi har ligesom leget lidt kantinedamer de sidste dage, så går vi ind og giver en sandwich og en sodavand og holder en kort tale. Også deler lærerne biografbilletterne ud, så vi ikke skal gå og røre ved dem alle sammen.

Hun fortæller, at alle skoler har taget i mod gavetilbuddet, men at det er ti klasser der gerne ville have besøg styregruppeformanden.

Borgmesteren har haft travlt i denne uge, så det er kun denne onsdag han er med til at uddele sandwich. Han var glad for at kunne sætte tid af i kalenderen til at være med til at fejre eleverne.

- Når nu vi ikke kunne gøre, det vi plejer, så var det rigtig vigtigt, at vi kunne gøre noget andet, siger han.

Eleverne var dog svære at imponere. Til spørgsmålet om hvorvidt Jakob og Gustav er imponeret over besøg af borgmesteren svarer Jakob:

Nej, vi kender ham jo ikke siger Jakob, og begge griner.

- Hvad hedder han overhovedet?

Drengene er dog noget mere imponeret over 20-årige Laura Vestina Andreá, der er formand for SSP-styregruppen.

- Det er sejt at hun er chef for SSP, så må hun have haft et mål, siger Jakob.

Flag og forældre udenfor Efter uddelingen er den sidste skoledag slut, og udenfor står forældre med flag og venter på deres børn. En af dem er Tina Pedersen, der er mor til Laura fra 9.A.

- Storesøster havde fri, og jeg arbejder hjemme, også tænkte jeg, at vi ville hive hende med ud til en sandwich, for at slutte det hele af.

Laura stråler da også da hun ser sin mor og søster, da hun kommer ud af skoleporten for sidste gang.

- Det er meget mærkeligt, når man har været samme sted så mange år, og nu er det pludselig slut, fortæller hun om den sidste skoledag.