Ingen detaljer om svampeforgiftning

DAGBLADET har spurgt efterforskningsleder Søren Ravn fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, hvorfor undersøgelsen af ulykken, hvor en stor flygtningefamilie på 12 personer måtte indlægges med forgifningssymptomer taget så lang tid?

To børn døde af forgiftningen.

Politiet har torsdag offentliggjort, at årsagen til forgiftningen var, at familien havde spist mad lavet af giftige svampe.

- Vi vil ikke gå i detaljer med undersøgelsen. Det har været et langt, men nødvendigt forløb, for at vi har kunne konkludere på selve sagen. Hele forløbet har skulle til, for at vi kunne udelukke at der lå noget kriminelt bag, svarer han.

Hvilken type svampe har familien plukket?

- Igen må jeg sige, at vi ikke vil gå i detaljer, men der er tale om svampe, der er plukket i det fri. Og igen må jeg sige, at det har været et langt, men nødvendigt forløb, for at vi har kunnet give en sikker konklusion. Jeg har ikke hørt om tilsvarende sager andre steder, og vores rolle er at undersøge tingene så grundigt, så vi kan udelukke, at der er tale om en forbrydelse. Det er en dybt tragisk sag, siger han.