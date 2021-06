Infrastrukturplan: Haslev station bliver <a23sikkerhedssaneret

Faxe - 29. juni 2021 kl. 17:44 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Haslev/Faxe Kommune: Regeringens nye infrastrukturplan, der blev offentliggjort mandag, bød på glæde over, at Østbanen har udsigt til at kunne blive ved med at betjene især den østlige del af kommunens borgere med togforbindelse.

Planen indeholder dog også et mindre, men meget væsentligt punkt, som har stor lokal betydning.

Det handler om Haslev Station.

Man skal kigge noget efter det i den 15 sider lange plan, men det står der, sort på hvidt, i overgangen mellem side 13 og 14 under overskriften: Forbedring af sikkerhed og tilgængelighed i udvalgte perronovergange:

»Parterne er enige om at afsætte en pulje på 150 mio. kr. til at forbedre sikkerheden og tilgængelighed i udvalgte perronovergange, herunder bydelsforbindelserne i Haslev og Bjerringbro. Banedanmark vil med puljen igangsætte undersøgelser af de mulige løsninger for hver station med inddragelse af de berørte kommuner og på den baggrund udarbejde konkrete forslag til forligskredsen til udmøntning«, står der.

Puljen er på 150 millioner kroner.

Tanja Larsson (S) medlem af folketinget, valgt i Faxe-kredsen, glæder sig over, at hendes partifæller på Christiansborg tilsyneladende har hørt opråbet fra syd.

- Jeg hæfter mig ved, at en del af midlerne specifikt er øremærket opkvalificering af sikkerheden på Haslev station. Det her et vigtigt signal til os i landdistrikterne, siger hun.

Tanja Larsson forklarer videre, at netop overgangen i Haslev er central for både studerende og øvrige pendlere.

- Overgangen på Haslev station er for det første sindssygt farlig. Dét fortalte jeg transportministeren, som så det ved selvsyn, da han var på besøg hernede sidste år. For det andet, så er Haslev en by, der vækster. Når det elektriske signal forhåbentlig bliver færdigt til tiden denne gang, så bliver sikkerheden måske endda endnu vigtigere, fordi togene kommer til at køre endnu hurtigere, siger hun.

De studerendes livsnerve

Stationen i Haslev er især en livsnerve for studerende, konstaterer det lokale folketingsmedlem, der selv har pendlet til studiet fra Faxe Ladeplads - her er også Østbanen en livsnerve.

- I forlængelse af min sorg over ikke at få uddannelse til vores område, så har aftaleparterne nu koblet os på resten af Sjælland, så vi kan komme til uddannelserne. Jeg har dog ikke givet op i forhold til også at få uddannelser hertil. Jeg kan stadig forestille mig alternative måder at få dem hertil på, fx. ved at lave klynge-uddannelser, som skræddersyes efter, hvor der er mangel på arbejdskraft og hvilke faggrupper, der ville have gavn af at studere sammen, og så skal de laves som pop up-uddannelser - altså midlertidige uddannelser i en årrække - her i Faxe Kommune. Det er så en anden sag, men sådan hænger politik sammen. For jeg glæder mig rigtig meget over, at studerende og andre pendlere snart kan tage toget direkte fra Haslev til København, og det skal de kunne med sikkerheden på stationen i top, siger Tanja Larsson.

Det hele er klar

Også borgmester Ole Vive (V) glæder sig over pengene til bedre sikkerhed på stationen. Han drøftede nemlig også ønsket om at styrke sikkerheden ved Haslev Station, da transportministeren besøgte stationsbyen for at indvie den nye stationsstue sidste år.

Her lovede ministeren at tage sagen med sig tilbage til ministeriet.

- Det er rigtig godt, at ministeren har lyttet. Vi har det hele klar og sender projektet videre til Banedanmark i denne uge. Jeg forventer selvfølgelig, at det er fuldt finansieret af staten, når Haslev station er udpeget specifikt i infrastrukturplanen, siger Ole Vive (V).

Der er flere forskellige forslag til sikkerhedsoptimering i spil, heriblandt en undergravet tunel eller en gangbro over vejen.