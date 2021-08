Send til din ven. X Artiklen: I takt med tårnets puls Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

I takt med tårnets puls

Faxe - 23. august 2021 kl. 08:51 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

»Det var en helt skør idé, jeg var nødt til at opleve det.«

Komponist Mathias Madsen Munch refererer en koncertgæsts kommentar.

En kommentar, der får ham til at smile endnu bredere end ellers.

For ja, det er lidt skørt, det musikalske projekt, han har kastet sig ud i sammen med violinist Jens Elfving og lyddesigner Anders Amdisen.

12 klokkeslæt, 12 tonarter og 12 taktarter.

- Jeg kan slet ikke forestille mig noget andet sted her i Danmark, hvor man kan få lov til at fremføre et musikalsk værk vertikalt for publikum som her, konstaterer Mathias Madsen Munch.

På hvert niveau i Skovtårnet står en højttaler, som - efter live-fremførelsen af første akt af værket »Urværk« i bunden af Skovtårnet - afspiller hver sin bid af musikken.

- Det betyder jo også, at hver enkelt i publikum har fået sin helt egen musikalske oplevelse. Ikke én har oplevet den samme musik som en anden, forklarer Mathias Madsen Munch.

En sensommernatsdrøm

Da højttalerne skulle sættes op onsdag, styrtregnede det, og det var svært at se weekendens dobbeltkoncert som en mulig succes.

- Til torsdagens generalprøve fik jeg rigtig god feedback fra Camp Adventures medarbejdere. Det var også her, jeg fik indskærpet, at musikken har brug for lidt mere forklaring før vi lader publikum gå ombord i den, siger Mathias Madsen Munch.

Og fredag og lørdag aften viste sensommeren sig fra sin milde, vindstille og lune side.

I det fjerne kunne man skue luftballoner, der svævede afsted, mens musikken pulserede først i en takt, snart i en anden.

- Prøv at lukke øjnene og bare være i musikken og skoven, opfordrede Mathias Madsen Munch, mens publikum endnu stod stille inde under Skovtårnet.

- Og prøv så at høre, hvor dejlig stilheden er, når musikken standser, tilføjede han.

Forsinket

Det er efterhånden længe siden tanken om et musikværk skrevet specielt til at blive fremført ved Skovtårnet, tog form hos Mathias Madsen Munch.

Men så kom corona, og mens restriktionerne bølgede frem og tilbage, ventede han på en lejlighed til at få det hele til at spille sammen.

- For det er jo netop sådan et værk, der vækkes til live, når det opleves. Når man hører de første, langtrukne toner mens man vandrer op mod tårnet ad boardwalken. Hvor det gør en stor forskel for oplevelsen om man går hurtigt eller langsomt, siger Mathias Madsen Munch.

- Til generalprøven var der én, der løb op i tårnet, og fortalte, at det var en rigtigt god oplevelse. I dag er jeg blevet spurgt, hvornår værket kan opleves igen, fordi publikum har fundet interesse-punkter i musikken, som de har fået lyst til at udforske mere, siger Mathias Madsen Munch.

- Jeg er helt overvældet over den positive respons, vi har fået. Der er også nogle, der ønsker sig at vi indspiller musikken, så de kan lytte til den derhjemme. Det tror jeg godt, jeg kan overtale Anders Amdisen og Jens Elfving til at være med til, siger Mathias Madsen Munch.

Men lige nu skal de bare glæde sig over opførelsen og modtagelsen.