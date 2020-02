I den høje ende: 332 nye virksomheder

332 nye virksomheder i Faxe Kommune i 2019. Det vækker glæde hos Tomas Legarth, direktør i Business Faxe. Arkivfoto: Nikolaj Rasch Skou

Faxe - 16. februar 2020 kl. 14:38 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er godt gang i etableringen af nye virksomheder i hele landet - og i Faxe Kommune er antallet af nye virksomheder lidt højre end på landsplan.

- Der har altid været en stor virkelyst i vores lokalområde, hvilket afspejler sig i tallene igen i år. I Business Faxe oplever vi det i dagligdagen, hvor vi hyppigt bliver kontaktet af iværksættere, der ønsker hjælp og vejledning.

Direktør i Business Faxe, Tomas Legarth, har grund til at glæde sig. For de nyeste tal, som regnskabs-virksomheden Dinero har analyseret, viser at antallet af nye virksomheder i Faxe Kommune er stigende - og endda over landsgennemsnittet pr. indbygger.

I tal: 332 nye virksomheder i Faxe Kommune i 2019.

- Det svarer til 15,6 nye virksomheder pr. 1000 indbyggere mellem 18 og 64 år, landsgennemsnittet er 14 nye virksomheder pr. 1.000 indbyggere, forklarer Martin Thorborg, administrerende direktør i Dinero.

Vildest går det nu for sig i kommunerne tættest på København; Det er København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner, der har flest ny-registrerede virksomheder pr. indbygger.

Tallene siger dig intet om overlevelsesgraden af de nye virksomheder, der kan være alt lige fra et iværksætter-selskab med en start-kapital på en krone til et aktieselskab med en startkapital på 100.000 kroner - og sikkerhed med endnu 300.000 kroner.

Muligheden for at etablere ivs'er for en krone er dog blevet lukket i 2019, og eksisterende ivs'er skal omdannes til anpartsselskaber inden maj 2021 - ellers bliver selskaberne tvangs-opløst.

Mainstream

Hos Dinero mener administrerende diretør Martin Thorborg, at iværksætteri er blevet mainstream, noget, som de flere og flere kan se sig i. Hos Business Faxe arbejder man på at klæde iværksættere så godt som muligt på til de udfordringer, det indebærer at være selvstændig.

- Vi har f.eks. udviklet en meget populær kursusrække målrettet iværksættere, som også kan være medvirkende årsag til, at iværksættere tør tage springet og blive selvstændige, siger Tomas Legarth.

- Se bare Løvens Hule, hvor mange hundrede tusinde ser med hver uge. Danskerne er vilde med iværksættere, og vi elsker at høre begejstrede ildsjæle fortælle om lige præcis den dippedut, de har opfundet, og som de mener bliver den næste store millionsællert, siger Martin Thorborg.

Få hjælp

Og ligesom nogle iværksættere beder om hjælp hos »løverne« i tv-programmet Løvens Hule, så opfordrer Business Faxes direktør til at lokale iværksættere får hjælp - for at sikre vækst.

- Hvert kvartal udsender vi en velkomsthilsen fra borgmester og erhvervsdirektør til alle nyoprettede virksomheder, så de ved at Business Faxe er omdrejningspunkt for hjælp til vækst og udvikling, siger han.

Og så er der jo det med tallene. 332 nye virksomheder i 2019. Det vækker glæde.

- Vi er glade for at tallene afspejler den virkelig vi, som erhvervsfremmeaktør, oplever. Iværksætteri er afgørende for vækst og udvikling og Business Faxe gør en prioriteret indsats overfor netop iværksættere, siger Tomas Legarth.