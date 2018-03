I år investeres der kun 70 millioner i bryggeriet

Om et par uger udløber den forlængede høringsperiode på forslaget til ny lokalplan for Faxe Bryggeri. Her er planen, at bryggeriet vil bygge et 40 meter højt højlager. Hvorfor? Fordi mængden af varer på lageret bare stiger og stiger i takt med at bryggeriet udvikler forretningen.