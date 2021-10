Se billedserie Der blev både trænet med bløde bolde og normale håndbolde.Foto: Kim Rasmussen

Hygge i klubben til Håndboldens Dag

Faxe - 04. oktober 2021 kl. 06:13 Kontakt redaktionen

Morten Chas Overgaard

Haslev: Når 170 foreninger fra hele landet holder Håndboldens Dag, er det blandt andet for at vise sporten frem for potentielle nye medlemmer.

Sidste år førte det ifølge Dansk Håndbold Forbund og DGI Håndbold til 1200 nye medlemmer i klubberne, men selvom lørdagen var en god dag for alle de fremmødte, vrimlede det ikke ligefrem med nye ansigter.

- Vi havde håbet, at der ville komme en del børn og unge fra rundt omkring i kommunen, men selvom der kun kom cirka en håndfuld nye, så havde vi alligevel en super god dag, fortæller Else Jensen fra Team Faxe Håndbold.

Hun stod selv for at træne, grine og lege med de mindste deltagere, mens Michael Kruse tog sig af de større børn.

For de mindre børn var der »Trille Trolde-lege«, mens nogle af klubbens U15 piger og drenge hjalp til med træningen for den større gruppe.

- U13 og U15 holdene spiller ikke normalt på samme tidspunkter, så det var også rigtig hyggeligt for dem at være lidt sammen, og da der var frugt til alle, skulle de lige spille færdig, så man kunne tydeligt mærke, at de havde det sjovt, siger Else Jensen.

Sløje balloner

Som en del af både leg og træning blev der lavet smidighedsøvelser, hvor man skal undgå at få sin udleverede ballon til at røre jorden, og her havde både Socialdemokratiet og Venstre været så elskværdige at donere balloner - selvfølgelig med påtrykt parti-logo - men det var alligevel kun de røde balloner, der fyldte i Haslev Hallerne.

- De blå balloner var simpelthen ikke ret gode, så vi blev nødt til at gå med de røde. Jeg skrev det til borgmesteren (Ole Vive (V)), og da han kom forbi senere på dagen, kunne han godt selv se det, men han lovede at gøre noget ved kvaliteten på ballonerne fremover, griner Else Jensen.

Efter både leg og træning fik U13 pigerne og U13 drengene lov til at spille en kamp med blandede hold, og i anledninge af Håndboldens Dag blev træningskampen dømt af en certificeret dommer, ligesom kommentatorboksen var bemandet.

Bagefter var det U15 pigerne og U15 drengenes tur til at vise, hvordan man spiller håndbold i 1. division, inden dagen sluttede af med pizza og sodavand i klublokalet.

Else Jensen og resten af Team Faxe Håndbold er glade for, at SuperBrugsen i både Haslev og Karise og Sportigan i Rønnede stod for frugt, sodavand og drikkedunke, og selvom der ikke kom så mange, der ikke i forvejen spiller i klubben, så er de enige om at gentage succesen.

- Vi har snakket om, at vi i fremtiden vil gøre lidt mere ud af, at det også skal være en festdag for klubbens medlemmer. De unge hyggede sig så fint, så i fremtiden fokuserer vi på hygge og samvære både for nye spillere, men også for de unge i klubben, siger Else Jensen.