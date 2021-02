Det er nemmere at lave gode sundhedstiltag, hvis så mange som muligt deltager i undersøgelsen, siger Birgitte Espenhein Bang. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Hvordan har du det egentlig?

Sidste gang der blev lavet en undersøgelse af vores sundhed, svarede så få i Faxe Kommune, at det var tæt på, at svarene ikke kunne bruges til at sætte nye tiltag i gang på sundhedsområdet.

Denne gang har også 2.000 tilfældigt udvalgte i Faxe Kommune fået en invitation i e-Boks eller med posten til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen »Hvordan har du det?«

Svarene skal tegne en sundhedsprofil af borgerne, ligesom i andre kommuner, hvilket regionerne altså bruger til at se, hvilke områder der skal sættes ind på for at gøre os sundere. Og som kommunerne bruger til at finde steder, der kan laves konkrete ting.