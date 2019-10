Se billedserie To store blokke er allerede klar til at blive undersøgt. Fra venstre ses Martin Søholm, Peter Johansen, Mia Søholm og Susanne Rasmussen fra Kalundborg. Fotos: Jeppe Hee Rømer

Hvidt mudder og hvide vægge: Faxe Kalkbrud indbyder til fossiljagt

Faxe - 18. oktober 2019

Det hvide mudder flyder ud under skoene, på vej på fossiljagt. Der er lang vej til de gode fossilfund, men får man først tilbagelagt vejen med det hvide mudder og når frem til det rigtige kalk i Faxe Kalkbrud, er det svært at undgå at finde noget hårdt og gammelt.

I hele efterårsferien har kalkbruddet haft åbent for folk, som vil på fossilsafari. Den oplevelse er vigtig, fordi både børn og voksne har godt af at møde naturen og historien. Det mener i hvert fald Skoletjenestemedarbejder ved Geomuseum Faxe, Carsten Niss.

- Historie, der er 63 millioner år gammel, kan være svær at forholde sig til, men det er lettere, hvis du holder det i hånden, siger han.

Kigger man ud over »Hullet«, som Carsten Niss kalder kalkbruddet, mødes man af et imponerende syn. Kalkbruddet er det største menneskeskabte hul i jorden på dansk grund, og indtil 1920 foregik det hele med håndkræft. Nu kører lastbiler rundt, som sad der en 6-årig og styrede dem.

På vej ned i kalkbruddet er der flere, hvis værktøj kildrer så meget i hænderne, at de er gået i gang med at banke i en væg 500 meter for tidligt - her er der ingen fossiler, forklarer Carsten Niss. Det kan da også være utroligt svært at vide, hvor man skal hamre i det halvanden kvadratkilometer store hul.

På museet kan du tilmelde dig ture med en guide, så du ikke hamrer forgæves.

Det er unikt for Faxe Kalkbrud, at man bare må gå ned og hamre og banke, alt det du har lyst til. I næsten alle andre kalkbrud i verden er der adgang forbudt, her har bruddets ejer ansvar for alle i bruddet. I Danmark er det dog anerledes, her har de gravende selv ansvaret for deres egen sikkerhed. Derfor må alle med interesse, hamre i kalken ligeså tosset de vil.

Har du intentioner om at finde sjældne fossiler, kræver det først og fremmest tålmodighed. I kalkbruddet er der især ni forskellige fossiler, som man støder på med jævne mellemrum, de kaldes BIG9 - de store ni.

Betydningen af at have haft et ælgammelt fossil i hånden skal man ikke undervurdere, mener Carsten Niss.

- Det er vigtigt, at børn og voksne bliver konfronteret med den store historie. Det er med til at sætte vores egen i perspektiv, udtaler han.

Faxe Kalkbrud har åbent døgnet rundt, og man kan altid gå derned, finde fossiler og tage dem med hjem. Så længe man blot overholder de tre regler: Ingen badning i søerne, ikke gå i vejen for maskinerne, der arbejder og ikke kravle om af væggene i bruddet.