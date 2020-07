Brandbilen var som sædvanlig et populært indslag hos deltagerne, da sommerens fodboldskole i Faxe Boldklub blev afsluttet på sædvanlig våd facon. Foto: Claua Rasmussen

Hvem var det der vand(t) i dag

Det er en tradition, at DGI's fodboldskole i Faxe Boldklub afsluttes med en våd og vild vandkamp, og sådan var det også, da 94 deltagere plus trænere og ledere rundede årets udgave af.

- Vi har jo mange gengangere, så de fleste vidste godt, at fredag eftermiddag står i vandkampens tegn. Og heldigvis har vi godt vejr, siger Faxe Boldklubs formand Peter Dyrstrøm.

Efter at Brand & Redning havde spulet de unge fodboldspillere godt og grundigt, fortsætte de intense kampe med både vandpistoler, -flasker, -spande, kegler og nærmest alt, der kunne rumme en gang kold og flydende ammunition.

- Der var konkurrencer i direkte frispark med mur, en forhindringsbane, præcisionsspark, fodbolddart og hårdeste spark, siger Peter Dyrstrøm, der sprang sidstnævnte konkurrence over.

- Det hårdeste spark var vist på 82 kilometer i timen, siger formanden, der glædede sig over, at det lykkedes at afholde årets fodboldskole på trods af coronaen.