Det var købmanden Jesper Olsen fra Rema1000 i Haslev, der modtog prisen i 2019, som var et glaskunstværk af den lokale kunstner Mette Enøe, og til højre i billedet ses beskæftigelses- og integrationsudvalgets formand Bente Abrahamsen (DF).

Hvem skal have årets virksomhedspris?

Faxe - 29. april 2020

Nu er det tid til at nominere årets kandidater til årets virksomhed i Faxe Kommune. I år sættes der fokus på virksomheder, der understøtter flygtninges vej til arbejdsmarkedet.

Faxe Kommunes beskæftigelses- og integrationsudvalg sætter med årets virksomhedspris fokus på de lokale virksomheder, der gør en særlig indsats ved at ansætte flygtninge og give dem mulighed for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

- Udvalget ønsker med initiativet at sætte fokus på virksomheder, der bidrager til at løfte den fælles opgave, vi står over for, når det kommer til at sikre god, kvalificeret arbejdskraft til vores lokale virksomheder, skrives der i pressemeddelelsen.

Der sættes særligt fokus på virksomheder, der er med til at give sårbare, langtidsledige, kronisk syge, flygtninge eller andre ledige med udfordringer en chance på arbejdsmarkedet. Sammen kan vi mere, forklares der.

- Vi har mange lokale virksomheder, der hver dag yder en stor indsats for at give nye medborgere mulighed for at komme i gang på arbejdsmarkedet. Vi ønsker at fremhæve den store indsats med denne pris, siger Bente Abrahamsen, formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget, om prisen.

Indsend dit forslag

Kender du en virksomhed, der skal vinde prisen?

Så kan du indsende dit forslag. Alle kan indstille en virksomhed til Faxe Kommunes nye virksomhedspris. Du kan finde en formular til at indstille kandidater på hjemmesiden www.faxekommune.dk/virksomhedspris2020.

Indstillingen skal være modtaget 6. august 2020. Prisen bliver uddelt efter sommer. For mere information kan du kontakte Bente Abrahamsen, formand for Beskæftigelses & Integrationsudvalget på telefon 41 42 74 78.