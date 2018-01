Hvem betaler for slid på hjemmehjælperens bil?

- I lang tid satte jeg mig jo bare ud i min bil og kørte ud til borgerne. Men nu gider jeg altså ikke mere. Jeg føler mig til grin. Derfor sætter jeg mig ind og venter på at der bliver en ledig bil. Problemet er, at det er borgerne, der bliver klemt, og jeg synes jo ikke det er skægt at møde på arbejde for ikke at udføre det. Men jeg er træt af at det er os, der skal være fleksible hele tiden, tilføjer Simone Bindner.