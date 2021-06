Der er slam i overfalden på Faxe Å, og det er der flere, der gerne vil have gjort noget ved. Foto: Morten Chas Overgaard

Hvad koster det at undgå slam i kommunens vandløb?

Faxe - 12. juni 2021 kl. 19:44 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Der har den seneste tid været stor debat om vandkulturen og biodiversiteten i blandt andet Faxe Å. Flere steder ligger der slam i overfladen, og både Søren Jensen, der er formand for foreningen Pionerer i Vandløbspleje og Svend Aage Hansen, der er tidligere byrådsmedlem og aktiv debattør, er ikke i tvivl om, hvor det kommer fra.

De mener nemlig begge, at overfladeslammet er resultatet af udledning fra Faxe Rensningsanlæg, der til tider skal behandle langt mere spildevand, end anlægget har kapacitet til. Ifølge Svend Aage Hansen er der en simpel løsning på problemet, og det er endda en løsning, som man har prøvet før.

- I gamle dage havde man septiktanke, og der kunne spildevandet ligge i flere år. Bakterierne i tanken sørgede for at nedbryde det organiske materiale til uorganiske næringssalte, og hvis processen gik i stå, smed man en død høne ned i tanken for at genstarte bakterierne, fortæller han og fortsætter:

- I dag forstyrrer man processerne, fordi man tvinger folk til at få tømt deres tanke hvert halve år, og slammet fra tankene bliver så kørt til rensningsanlægget i Faxe, som i forvejen ikke kan følge med i rensningen, siger Svend Aage Hansen, der gerne så, at man gik tilbage til en mere decentral tilgang til spildevandsrensning.

Kan ikke overgå naturen

Han har allieret sig med kasserer i interesseorganisationen Fair Spildevand, Jørn Rasmussen, der har udarbejdet en VVM-redegørelse på området. I rapporten peger Jørn Rasmussen blandt andet på, at naturlige løsninger kan gøre spildevand til noget, man kan udnytte i stedet for noget, som man skal bruge penge på at skaffe af vejen.

- Jeg synes, man børe tænke i mere naturlige løsninger fremfor altid at fokusere på teknologi og kemi. Når man renser spildevand på et rensningsanlæg, bruger man energi på at nedbryde det, og det virker tosset, når man kunne køre det ud til kystnære energiafgrøder, der ville kunne skabe energi i stedet. Vi synes, man skal til at se på spildevand som en ressource, der kan udnyttes, i stedet for et problem, der skal bekriges, for vi kan simpelthen ikke overgå naturen med tekniske løsninger - det vil aldrig blive lige så effektivt, siger Jørn Rasmussen.

Lars Folman (DF) er udover at være byrådsmedlem også bestyrelsesformand for Faxe Forsyning, der står for spildevandshåndteringen i Faxe Kommune, og han peger på, at tingene ikke altid er så enkle.

- Jeg ved godt, at i gamle dage fungerede septiktankene som minirensningsanlæg, men dengang var der altså heller ikke tilsluttet vaskemaskiner og opvaskemaskiner til tankene, og kemikalierne i vaskepulveret kan gå ind og forstyrre processerne. For at undgå, at der kommer slam med ud i de gamle rør, har man vedtaget, at bundfældningen skal tømmes en gang hvert halve eller hele år, så slammet ikke ender i overløbet, siger han.

Politisk beslutning Lars Folman har flere gange prøvet at få spildevandshåndteringen på den politiske dagsorden, men han føler, at han løber panden mod den politiske mur, der handler om økonomi.

- Jeg er heller ikke glad for den måde, det kører på. Politikerne råber op om klima, men der er ingen, der vil tage snakken om miljøet. Hvis du påbyder Maren i kæret at betale 100.000 kroner at rense en udledning, som du reelt ikke ved om belaster miljøet, så kan det ikke passe, at du samler 12.000 mennesker i en by, og efterfølgende ikke gider at rense spildevandet. Det nytter ikke noget, at vi bruger Faxe Å og Susåen som spildevandsrør, men jeg skal dog også skynde mig at sige, at vi måler på de parametre staten siger, vi skal måle på. Måleringerne ser fine ud, men jeg kan også godt se, at der står noget slam i rørskoven, og det må der ikke. Vi må simpelthen have undersøgt, hvorfor der ikke er noget fiskeyngel i Faxe Å, og jeg vil ikke sige, at Søren Jensen (formand i PIV red.) ikke har ret, men vi bliver nødt til at være sikre, inden vi kaster penge efter en løsning, siger han.

Faxe Forsyning er i gang med at udarbejde en strukturplan, hvor der blandt andet bliver kigget på, hvordan man tager større hensyn til naturen. Derudover har man bedt miljøminister Lea Wermelin (S) om at få lov til at bruge de nyeste udledningstal, når man skal opdatere vandområdeplanerne, da de gamle tal er mangelfulde.

Lars Folman kunne sagtens forestille sig, at man i højere grad gjorde brug af naturlig rensning af spildevand, men han peger på, at det kræver en politisk indblanden.

- Et af overløbene fra Haslev By ender i et minivådområde bag Jem&Fix, og der bliver de fleste af næringsstofferne omdannet naturligt, inden vandet ender ude i havet. Pa samme måde kunne man sagtens kigge på, om man kunne finde nogle lavtliggende områder, hvor det ikke kan betale sig at lave landbrug, som man kunne bruge til enten naturlig rensning eller til at forsinke noget af spildevandet, så rensningsanlæggene kan følge med. Vi har for ganske nyligt fundet ud af, at vi i byrådet faktisk har mere indflydelse på spildevandsrensningen, end vi troede. Faxe Forsyning kan ikke bare pålægge borgerne en udgift, men hvis byrådet beslutter, at der for eksempel ikke må være slamflugt i Faxe Å, så skal Faxe Forsyning rette sig efter det, og så kan de sende regningen videre til forbrugerne. Næste skridt er at udarbejde et katalog med forskellige forslag til forbedring af spildevandsrensningen, og så må vi se, hvad byrådet er villige til, siger Lars Folman.