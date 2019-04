Se billedserie Uden for kirken ventede en del sjove køretøjer - blandt andet denne Lotus Super 7, som Frederik Flintholm Flex blev kørt væk i. Foto Thomas Olsen

Husker du?: Konfirmanderne indtog »de voksnes rækker«

Faxe - 22. april 2019 kl. 10:34 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er det igen konfirmations-sæson, og foråret igennem vil man kunne se myriader af nye konfirmander, der bliver hentet i alt fra en trillebør til en Tesla. Her kan du læse artiklen fra 2018, om det femte ud af de otte konfirmand-hold, der i bekræftede dåben i Haslev Kirke.

Lisbeth Madsen og Henrik Christensen står ved kirkehusets facade ud kom Kirkepladsen.

Håbet er at få et glimt af - og helst hilst på - alle »deres« konfirmander.

- Det er en tradition. Vi kommer også og kigger, når de bliver studenter, siger Lisbeth Madsen.

Hun og Henrik Christensen var klasse-lærere for de unge konfirmander, da de i sidste skoleår gik på Vibeengskolen.

Lørdag formiddags konfirmand-hold består nemlig i store træk af de elever, der udgjorde 6.c på Vibeengskolen - for et år siden.

Til hverdag går de unge mennesker nu i én af de seks syvendeklasser på Nordskovskolen og har nye klasse-kammerater; men konfirmationen har de sammen.

Inde i Haslev Kirke har de unge bekræftet deres ja fra dåben - og Gud har bekræftet det, han lovede ved dåben - og lovet, at han også er med, når ungdomslivet begynder.

Nu er det ikke længere barnetroen, der gælder. De unge har taget et oplyst valg - et års undervisning hos præsten - inden den store dag oprandt.

De første uger var det Werner Fischer-Nielsen, der tog imod de unge; siden har Birgitte Saltorp stået for undervisningen.

- Og husk nu, at det heller ikke altid gik efter planen. End ikke en præst som mig kan sørge for at være et perfekt menneske; heller ikke over for Gud. Det kan I heller ikke, men I må ikke fortvivle, når det ikke lykkes. For Gud tilgiver os, mindede Birgitte Saltorp om i sin tale til konfirmanderne.

Datoerne for næste års konfirmationer har været tilgængelige på Haslev Kirkes hjemmeside siden oktober. For med flere hundrede unge, der skal fejres på behørig vis på ganske få dage i foråret, så kan der være rift om både selskabslokaler og kogekoner.

De elever, der i dag går på sjette årgang på Vibeengskolen kan f.eks. se, at de kan blive konfirmeret lørdag 13. april 2019. Hvis de altså vælger at blive konfirmeret.

Selve indskrivningen til konfirmand-undervisning sker nemlig først i løbet af juni.

Hvor konfirmationen for årtier tilbage var tegn på, at man nu var voksen , og blandt andet gammel nok til at komme ud at tjene, så har konfirmationen i den verdslige verden mest kun symbolikken tilbage.

Det er nu, man holder op med at være barn. Men selvom der er muligheder for både at blive avisbud og opvasker, så er konfirmationen ikke helt et skridt ind i de voksnes rækker. Det er i dag et skridt ind i ungdommen.

De nykonfirmerede unge kan ikke se frem til en sommer som ung pige i huset eller som karl på en gård.

I stedet venter - efter festen - endnu godt to år i folkeskolen.

Dagens tekst til konfirmationen var taget fra Matthæusevangeliet; lignelsen om den unge, rige mand, der har gjort alt det rigtige og gerne vil være sikker på at komme i himlen.

» Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene«.

- Det betyder, at vi er nødt til at opgive lidt af os selv. Vi er nødt til at lade være med noget, vi godt kan li', for at komme tættere på Gud, forklarer Birgitte Saltorp.

- I har f.eks. været nødt til at holde op med at snakke for i stedet at lytte mens vi havde konfirmand-undervisning, tilføjer hun.

I den time, konfirmationen har varet, har mange af konfirmandernes familie-medlemmer også »opgivet lidt af sig selv«. De har nemlig ladet mobiltelefon og kamera blive i lommen. Først da konfirmanderne går ud af kirken sammen med fanevagterne fra FDF og KFUM og præst Birgitte Saltorp, slippes blitz og blænde fri.