Se billedserie Jette Larsen på en af forårets mange plukkerunder i gartneriet. Foto: Anders Ole Olsen

Husker du?: For Jette og Bent starter foråret om vinteren

Faxe - 19. april 2019 kl. 14:49 Af Kathrine Harvey

De fleste af os sukker efter forår, men en lang vinter er faktisk god for Toftegård Tulipaner, der allerede starter sæsonen i december. Derfor kunne de næsten ikke få det bedre i 2018, hvor vinteren strakte sig langt ind i foråret. Her kan du læse artiklen fra sidste år, om ægteparret med det lokale tulipangartneri

I den lille landsby Bråby, der ligger små fire kilometer fra Haslev, har ægteparret Bent og Jette Larsen haft tulipangartneri i 24 år. Toftegård, hvor gartneriet ligger, er Bents barndomshjem.

Når man kigger ind i drivhuset, hvor rækkerne af tulipaner står i fuld flor, klar til at blive plukket, så står det i skærende kontrast til vejret udenfor. Det er gråt, trist og har i dagevis budt på nattefrost og dagtemperaturer, der kun lige har kunnet snige sig op på et plus.

Men foråret er her, siger kalenderen, og en af forårets mange goder er blomster. De pibler frem under bladede i skovbunden og i haven, og vasen på spisebordet sukker efter at få indhold med saft, kraft og farve.

Toftegård Tulipaner langer over 300.000 tulipaner over disken i deres gårdbutik og på stande rundt om i landet hvert eneste år. Og de er kun to mennesker om foretagenet. De køber selv løgene ind, forspirer dem, planter dem ud på lange rækker, og de passer og plejer og høster dem selv.

- For os starter sæsonen i december, og vi er ved at være sidst på tulipansæsonen her omkring 1. maj. Den palle, vi har stående her, det er den sidste i år, fortæller Bent Larsen, mens han nipper lidt i narcisserne.

Avisen har været på besøg hos tulipangartneriet lige inden påske, og der er påskeliljerne selv sagt i høj kurs hos kunderne.

- I år har det dog været så koldt, at mange faktisk har købt vores store potter med påskeliljer. Påskeliljerne er ikke nået at komme frem hjemme i folks haver endnu, fordi det jo er frostvejr hele tiden, og det er rigtig godt for os, for så kommer de her og køber vores, som er langt fremme, siger Jette Larsen.

Bent Larsen har dog de senere år bemærket, at hans kunder efterspørger sorter, både hvad angår tulipaner og påskeliljer.

- Alle supermarkeder sælger jo tête à tête til fem

kroner i dag. Det er de små påskeliljer. Det kan og vil vi ikke konkurrere med, så derfor bliver vi nødt til at skille os ud ved at have et særsortiment af blomster, som man ikke kan købe andre steder, og dét er folk vilde med, siger Bent Larsen.

Ægteparret har derfor et fast princip om, at der skal være en eller flere nye sorter på menuen hvert år.

I år er der derfor kommet en sjov lille, solgul påskelilje med klokkelignende blomster med på plantebordet.

- Den hedder Yellow Symphony, og den går simpelthen som varmt brød. Den ligner heller ikke en påskelilje i traditionel forstand, og folk kan altså virkelig godt lide at købe blomster, som stikker lidt ud fra det, man ellers kender, fortæller Bent Larsen.

Den nye »baby« blandt årets udvalg af tulipaner hedder Yellow Baby. Det er en dværgudgave af den almindelige tulipan, og så har den mange flere kronblade, end den almindelige tulipan.

- Vi har egentlig nydt godt af den lange vinter. Vi er dog glade for, at vi ikke sælger stedmoderblomster, for det har været op ad bakke at få dem solgt, når det stadig er frost i tide og utide. Vi har haft et godt, jævnt ryk- ind af kunder i vores gårdbutik siden december, og når vi slutter sæsonen her omkring 1. maj, så fortsætter vi vores succes fra sidste år med pluk-selv blomster på marken lige i udkanten af byen. Jeg har dog lige været ude og strø noget halm på planterne, så de ikke har det for koldt. Nu må vejret da også snart blive lunere, konstaterer Bent Larsen.