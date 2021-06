Hunde og hundeførere kan blive udfordret på hundetræningsbanerne, hvor der også er gode muligheder for at træne hjemkald, lineføring, apportering og dirigering. Foto: Merete Fohlmann

Hundetræningsbanen er for alle

Alle hundeejere i Faxe Ladeplads har fået et stort aktiv efter at hundetræningsbanen er åbnet. Og kontingentet er billigt.

En flok entusiastiske hundeelskere påbegyndte arbejdet i februar måned, da jorden var hvid og frossen. Og lørdag eftermiddag indviede Faxe Kommunes borgmester, Ole Vive (V), det 1.200 kvadratmeter store areal med to hundetræningsbaner for enden af Dannebrogsvej i Faxe Ladeplads, hvor der tidligere var tennisbaner.

- Det er så flot, med al den støtte vi har fået, og så er der en masse frivillige kræfter, som har stået for arbejdet med at lave banerne og indhegne dem. Det har hidtil været gratis at komme der, men vi bliver nødt til at opkræve et kontingent, så der er penge til græsslåningsmaskinen, benzin og reparationer af banen. Det koster 20 kroner pr. gang du kommer med dine hunde. Eller 250 årligt for en helt husstand, uanset hvor mange hunde og mennesker man er, fortæller Merete Fohlmann, der udgør hundeudvalget sammen med Anni Lunde Hansen og Gitte Østergaard, der er formand.