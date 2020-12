Hund døde og 39-årig blev svært kvæstet: Derfor kørte flugtbilist galt

Den 56-årige mand, som onsdag kort før klokken 19.42 påkørte en 39-årig mand i Faxe, der var ude for at lufte sine to hunde, er nu varetægtsfænglset i to uger.