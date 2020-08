Hop og glade smil på kæphest

Børn og voksne var lørdag stimlet sammen i Haslev Hallerne for at se og deltage i dagens forskellige discipliner i sportsgrenen Kæphest.

- Vi tager også i skoven med kæphestene, så der er masser af motion at hente. Derfor arbejder vi også for, at det bliver kaldt en sportsgren, fortæller Malene Lea-Andersen, inden hun i mikrofonen fortæller, at 20 cm springklassen nu skal til at starte.