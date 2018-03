Se billedserie John Norman overtog posten som direktør for EUC Sjælland for godt et år siden. Foto: THOMAS OLSEN

Høring: Gør Håndværkerhøjskolen til bolig-område

Faxe - 25. marts 2018 kl. 09:38 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 96 år har Håndværkerhøjskolen ligget der på toppen af Skolegade.

- Men af mange årsager, så er uddannelserne flyttet, konstaterer John Norman.

Han tiltrådte for et år siden som direktør for EUC Sjælland, der med udgangspunkt i Køge, Haslev og Næstved uddanner næste generations håndværkere.

Og det efterlader EUC Sjælland med et problem, der kort fortalt er 60.000 kvadratmeter grund med 5.000 etagemeter alene i hovedbygningen.

Derfor er et lokalplanforslag netop sendt i høring, der giver mulighed for at omdanne hovedbygningen til lejligheder og bygge boliger ned langs med parken mod Skolemarken.

Det er dog ikke alle, der er lige imponerede over EUC Sjællands planer.

Blandt dem William Markussen, der selv har været direktør for Håndværkerhøjskolen, og som stadig er aktiv i det lokale skole-liv.

- Jeg synes helt ærligt, det er ringe. Jeg synes, det vidner om mangel på fantasi, at man som skole slet ikke kan forestille sig at fylde det flotte hus med noget læring, siger William Markussen.

Men hvis det nu er sådan, det bliver. At EUC lykkes med at komme af med grund og bygningsmasse, så har William Markussen stadig håb og ønsker for området.

- Det undrer mig, at man vælger at sende en lokalplan i høring, der kun gælder for én matrikel, når hele området på Skolegade i ganske høj grad hænger sammen, siger William Markussen.

I det lokalplanforslag, der netop er blevet sendt i høring frem til midten af maj, åbnes mulighed for at man kan bygge op til 130 boliger. Det er med det udgangspunkt, at hovedbygningen bevares og at der så langs med grunden ned mod Skolemarken kan bygges boliger i begge sider af skolens park.

- Der kan bygges op til tre etager, der kan bygges rækkehuse eller parcelhuse - men der skal efterlades en grøn kile på mindst 25 meter i midten, forklarer John Norman.

Og skulle man kende en interesseret investor, tager John Norman gerne imod en kaffe-invitation.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge lørdag 24. marts og i Sjællandske Næstved tirsdag 27. marts.

