Søndagens gudstjeneste handler om forår og bøgegrene. Her ses præsterne, som i fællesskab forbereder sig ved at klippe små bøgekviste. Fra venstre er det Ole Bjerglund Thomsen, Anders Damkjer og Marie Rørbæk. Foto: Haslev Kirke

Hør Guds ord online søndag

Faxe - 25. april 2020

Bøgegrene, forårshåb og fællesskab.

Det er indholdet i minigudstjenesten fra Haslev Kirke søndag den 26. april klokken 16 på www.haslevkirke.dk og Facebook.

- Naturens forårseksplosion af nye blade er et håbefuldt tegn på det liv, der ikke lader sig spærre inde. I den underlige adskillelsestid, vi lever i lige nu, har vi behov for at blive mindet om, at vi hører sammen med andre. Det vil vi gerne fokusere på i søndagens minigudstjeneste, siger sognepræst Ole Bjerglund Thomsen og fortsætter:

- Vi er alle som grene: Vi er en del af træet. Vi har brug for træet, vi har brug for hinanden. I den bibeltekst, vi har valgt at knytte til søndagens tanker, siger Jesus: Jeg er vintræet, I er grenene.

Klip en gren og vær med

Præsterne indbyder alle, der har lyst, til at være med ved at klippe en lille nyudsprungen eller snart udsprungen gren og sætte den i en vase derhjemme.

- Lad grenen være et symbol på fællesskabet mellem grenene, siger præsten.

Ved gudstjenesten bliver der sat grene i vaser, mens der takkes for alle de livstegn, vi ser, og alt det, vi glæder os over. Der vil blive bedt om fornyet håb, om nye skud i livet.

- Vi har alle brug for at mærke, at vi ikke er alene. Derfor kunne en opfordring også være, at man ud over at klippe en gren til sig selv, klipper en lille buket af grene og stiller dem ved døren hos én, men tænker på Ole Bjerglund Thomsen

Kirken på nettet

Gudstjenesten vil vare cirka 20 minutter og kan ses live, men vil også efterfølgende kunne findes på kirkens hjemmeside og på Facebook.

Ole Bjerglund Thomsen understreger, at selvom kirken er lukket, kan man finde ord, tanker og toner på www.haslevkirke.dk.

- På hjemmesiden har vi samlet hele den række af videohilsner, som kirken har udsendt under nedlukningen, og dér finder man også skriftlige nyhedsbreve med tanker til tiden over søndagenes temaer, siger han.