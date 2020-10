Se billedserie Modellerne var veninder, kollegaer og sågar kunder i forretningen, og det var tydeligt, at de hyggede sig ligeså meget som publikum. Foto: Morten Chas Overgaard

Højt humør og ny mode

Faxe - 03. oktober 2020 kl. 16:35 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Hos Vos & Co har de en lang tradition for modeshows, og den tradition fortsatte torsdag aften, da omkring 30 trofaste kunder sad klar til at se den nyeste mode i bevægelse.

På grund af corona ville butikken egentlig have droppet modeshows i år, men det udløste en serie af triste kunder, der henvendte sig for at få butikken til at genoverveje.

- Nu har vi lavet det her i 20 år, så det er lige til at blive helt høj af, at folk så gerne vil være en del af det, siger Marga Vos, der ejer Vos & Co, der i denne omgang har arrangeret tre modeshows.

Torsdag aften løb nummer to af stablen og som så mange gange før, var det designer og tidligere Bakkesangerinde Anette Oxbøl, der styrede slagets gang med et glimt i øjet og masser af hurtige kommentarer til både publikum og modeller.

- Sikke dog en pæn trøje! Hvem mon kan have designet den?, lød det fra den karismatiske designer bag mærket No.1 by Ox, inden hun gav sig til at rette på outfittet til publikums og modellens store fornøjelse.

Anette Oxbøll har arbejdet sammen med Marga Vos i mange år, og nu er deres respektive børn så ydermere blevet kærester, så Anette Oxbøll kommer nok til at kunne opleves som konferencier til Vos & Co's modeshows i fremtiden også.

Frisk pust

Jeanne Blum fra Ringsted havde fået et gavekort til butikken i 60-års fødselsdagsgave, og hun havde efterfølgende hørt om modeshowet gennem butikkens Facebook-side. Hun havde revet aftenen ud af kalenderen, og det havde hun ikke fortrudt.

- Vi arbejder begge to hjemme i øjeblikket, så vi ser slet ikke nogen mennesker til dagligt. Derfor er det virkelig et herligt, frisk pust at komme her, og man får noget energi af det, siger Jeanne Blum, der havde taget sin datter Christina Blum Most med til aftenens modeshow.