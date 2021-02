Hjemløse Hus Forbi sælgere kan søge mod Danhostel Faxe for at få varmen i den kolde tid. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Hjemløse kan få varmen hos Danhostel

Faxe - 07. februar 2021 kl. 18:07 Af Anders Petri Kontakt redaktionen

Februar har i sandhed fået en kold start, og det er ekstra koldt for dem af os, der ikke har fire vægge og et tag at finde varmen under.

Bliver kulden for voldsom kan Hus Forbi-sælgere søge mod et Danhostel, og uden de selv skal lægge en krone, finde en varm seng for natten. Danhostel Faxe er med i ordningen.

- Det er vi, fordi vi synes, det giver god mening, at man kan hjælpe dem, der har svært ved at finde et varmt sted om natten i den her kulde. Det har selvfølgelig også en reklameværdi os og en økonomisk værdi, fordi Hus Forbi-sekretariatet betaler for overnatningerne, siger Morten Romme, der er leder af Danhostel Faxe.

Udover at kunne tjene lidt i en tid, hvor også vandrehjemmene står halvtomme, mener Morten Romme også, at det passer ind i Danhostels raison d'être at hjælpe hjemløse i en kold tid.

- Vores sted er i forvejen et sted, hvor vi lever og ånder for at folk, der har det lidt svært, får hjælp. Hele vores DNA er også det her med at skabe noget for nogle, der i virkeligheden er mennesker som os andre, men som bare har brug for lidt hjælp, siger han.

Konkret fungerer det sådan, at den hjemløse henvender sig hos Danhostel, viser sit Hus Forbi-kort og få et værelse. Hos Danhostel noterer man den hjemløses navn og nummeret på kortet, og når den hjemløse er rejst igen, sender man navn og antal overnatninger til Hus Forbis sekretariat, der omvendt betaler for opholdet.

- Hvis der er nogen, der kommer for en enkelt nat, så tager vi den almindelige pris og trækker ti procent fra. Ønsker man at være her længere, finder vi en god pris, siger Morten Romme.

Indtil videre har Danhostel Faxe kun haft besøg af to hjemløse i en kort periode.

Det er en aftale mellem Danhostel og Hus Forbi, der åbner vandrehjemmene for de hjemløse. Det er derfor også kun sælgere af Hus Forbi, der kan overnatte gratis på Danhoste Faxe.