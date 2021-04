Elbiler kan være med til at få en ny klimaplan til at gå op, men tilmelder man sig Klimaforum, kan man selv være med til at komme med gode idéer. Foto: Jens Wollesen

Hjælp Faxe Kommune med at blive klimaneutral

Faxe Kommune skal være klimaneutral senest i 2050, og for at lykkes med deres målsætning, spørger politikerne nu borgerne til råds.

Det samarbejde skal kommunen bruge hjælp til, og det er her, Faxe Klimaforum kommer ind i billedet. Det bliver nemlig et digitalt inspirationsforum for alle interesserede. Formålet er at inddrage og spørge medlemmerne til råds om, hvordan kommunen bør udarbejde planen, hvilke mål der bør fastsættes for de forskellige sektorer og hvordan de forskellige interessenter bør inddrages.