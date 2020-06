Se billedserie Sune Andersen glæder sig over, at han og kollegaerne kan tage imod medlemmer igen fra tirsdag.Foto: Morten Chas Overgaard

Her kan du snart træne igen

Faxe - 08. juni 2020 kl. 21:28 Af Morten Chas Overgaard

For nogle ligger tanken om at bruge sin fritid på at løfte tunge ting og strække kroppen ud i anstrengende positioner relativt fjernt, mens det for andre er blevet en del af deres hverdag. For når man først kommer ind i rytmen, så kan besøgene i det lokale fitnesscenter være direkte vanedannende, og derfor er der også rigtig mange, der har glædet sig til, at kunne komme tilbage i træningslokalet.

- Så snart meldingen kom fra regeringen, var det som om mange af vores medlemmer nærmest fløj til tasterne for at høre, hvornår de kunne komme ned i centeret igen, og det er vi selvfølgelig ekstremt glade for, lyder det fra Johan Funder, der er daglig leder i Fair Fitness i Faxe.

Han har sammen med kollegaerne ligget vandret for at få åbnet centeret i Faxe så hurtigt som muligt, og det er lykkedes. Fair Fitness kunne nemlig åbne allerede mandag eftermiddag, og fremover kan gæsterne træne 24 timer i døgnet, så længe de efterlever de retningslinjer, der er sat op.

- Vi har arbejdet på højtryk hele weekenden for at være klar, men vi har jo også kunnet se, hvor det bar hen ad, så vi har tænkt over mange af tingene. Og så hjælper det også, at vores kæde og koncept er godt rustet til situationen, fordi vi har døgnåben selvbetjening og ingen holdtræning, fortæller Johan Funder, og understreger, at der naturligvis også er opsat håndsprit, og at rengøringen kører i en noget højere kadence, end den plejer.

Venter på regler I Fit&Sund er de også rigtig glade for, at de nu igen kan få lov til at invitere deres medlemmer indenfor.

- Det er rigtig fedt, men vi venter stadig på nogle klare retningslinjer i forhold til holdtræning, og om man må betjene touchskærme, eller om man må gå i bad, fortæller Sune Andersen, der er daglig leder i Fit&Sund i Haslev.

Fitnesscenteret holder åbent fra tirsdag morgen (den 8. juni red.), og internt i kæden har man skulle få styr på nogle ting, inden man har kunnet åbne igen.

- Vi skulle finde ud af, hvor meget plads, der skal være mellem tingene, og så blev vi også nødt til at finde ud af, hvor mange der må være her ad gangen. Meldingen fra regeringen er, at der må være en person per fire kvadratmeter, men vi har 1450 kvadratmeter, så det ville svare til, at vi måtte lukke 362 mennesker ind, og det ville jeg hvert fald ikke kunne forsvare, siger Sune Andersen.

Han har været rigtig glad for den støtte, Fit&Sund har fået fra medlemmerne, og det er også medvirkende til, at centeret kan vende stærkt tilbage.

- Det har været overvældende at opleve den støtte, vi har fået. Rigtig mange har valgt at fortsætte med at betale for deres medlemsskab, og det har virkelig hjulpet, så planen er, at de medlemmer skal have deres støtte tilbage i form af rabatter igennem det næste års tid. Der er også nogle medlemmer, der har sat deres medlemsskab på pause, men heldigvis er der ikke så mange, der har valgt helt at stoppe deres medlemskab, og det er vi rigtig glade for, siger Sune Andersen.

Han fortæller i øvrigt, at der er taget en lang række forbehold, så folk kan træne uden utryghed.

På hjemmesiden kan man til enhver tid se, hvor mange der bruger centeret, og planen er også at lave et hold for særligt udsatte borgere, hvor de kan træne i et stærkt begrænset antal for at minimere smitterisiko.

Savner medlemmerne I Loop Fitness har de bestemt sig for at åbne fra på torsdag den 11. juni, og her glæder man sig især til, at man kan møde medlemmerne igen.

- Uanset, hvor meget man godt kan forstå beslutningen, så er det stadig frustrerende for os, for vi savner vores medlemmer. Man kan selvfølgelig sagtens selvtræene eller løbe en tur, men der er et rigtig stort socialt aspekt i at træne, så det bliver rigtig godt at komme i gang igen, siger Camilla Bundgaard Schobius, der leder Loop Fitness i Haslev.

Hun går sammen med resten af personalet en tid i møde, hvor man skal vende sig til en ny hverdag, hvor man skal finde ud af, præcis hvordan alting skal foregå.

Det samme gør sig gældende for Faxe Familie og Firmaidræt, men de afventer fortsat retningslinjer på området, og indtil da, venter de med at melde en åbningsdag ud.

»Vi mangler bare desværre de retningslinjer fra myndighederne, som skal følges. Når myndighederne engang offentliggør dem, skal vi følge op på dem. Vi kan regne nogle af dem ud, og disse har vi styr på. Hvad der ellers kommer, må vi vente og se. Ud fra hvad der evt. kommer, kan vi desværre ikke sige om hvornår vi kan åbne. Men vi kan garantere jer, at vi gør ALT i vores magt, for at få åbnet hurtigst muligt, til tros for denne meget korte varsel«, skriver foreningen på Facebook.