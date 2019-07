Se billedserie Claus Krüger og Kit Kjølhede har glæden i fokus på Hesede Hovedgård. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Her kan du krybe i ly

Faxe - 31. juli 2019 kl. 14:42 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uanset hvilken måde sommer-vejret stråler på, kan man have behov for at krybe i ly - skygge eller tørvejr. Her er en håndfuld bud på sommer-læ i Haslev og Faxes omegn.

Måske pjasker sommer-regnen ned udenfor, måske er 30 grader bare for varmt til at være udendørs - eller også er stranden blevet undersøgt til sidste sandkorn. Uanset bevæggrunden, så er der masser af muligheder for at komme lidt væk hjemmefra - uden at være udendørs.

Og hvis man er heldig, så bliver man måske en smule klogere - eller gladere - undervejs.

Svømmehallen

Haslev Svømmehal på Sofiendalsvej har til og med 9. august åbent tirsdag og torsdag fra 06.00 til 21.00 og fredag fra klokken 12 til 18.

Svømmehallen i Faxe holder sommerferie-lukket.

Fra mandag 12. august er begge svømmehaller tilbage på »almindelige« åbningstider, som kan findes på deres respektive hjemmesider.

Biografen

Haslev Bio og Biografen Kanten i Faxe holder åbent alle ugens dage. I Haslev Bios ene sal vises den kommende uge Fast & Furious: Hobbs & Shaw - og mandag og tirsdag i næste uge er der også sær-visning af »A star is born«.

Biografen Kanten i Faxe viser Løvernes Konge, Kæledyrenes Hemmelige liv 2, Spider-Man: Far from home og Fast & Furious: Hobbs & Shaw - og mandag også A Star is born.

Klokkeslæt for de enkelte visninger kan findes i tid- og sted-listen i dagens udgave af avisen.

Blandt fossiler

Kalkbruddet er åbent for offentligheden året rundt. Men i det nu ti år gamle GeoMuseum Faxe kan man i ly for både regn og sol komme helt tæt på kalkens juveler: fossilerne.

GeoMuseum Faxe på Østervej i Faxe holder åbent alle ugens dage fra klokken 10.00 til 17.

Kalkmalerierne

Fem lokale kirker - Haslev Kirke, Kongsted Kirke, Faxe Kirke, Hylleholt Kirke og Karise Kirke - er vejkirker.

Det betyder, at det er muligt at komme ind og se kirkerne de fleste af døgnets lyse timer.

Kongsted Kirke, der har nogle af Sjællands allerfineste kalkmalerier - Kongstedmesteren fra cirka 1430 og Brarupmesteren fra cirka 1500 - er åben for besøgende alle dage fra klokken 8 om morgenen til klokken 18 om aftenen. Og så selvfølgelig til gudstjeneste.

Haslev Kirke er også åben alle ugens dage - dog »kun« fra 9 til 15, mens »åbningstiderne« i Faxe, Hylleholt og Karise Kirker varierer. Der er dog åbent i alle kirker alle hverdage mellem 9 og 13, så der går man ikke forgæves. Og så naturligvis til søndagens højmesse...

Glæden, vinen og kaffen

Med fare for at man kan få et solstrejf eller en regndråbe på sig, mens man spadserer fra det ene til det andet, så har Hesede Hovedgård denne sommer udviklet sig til et slaraffenland for dem, der er vilde med glæde, kunst, vin, kaffe - og pæne ting.

I hovedhuset huserer Kit Kjølhede og Claus Krüger med kunst og vin og en butik, der sælger komplimenter - og lakridpiber.

I forpagterboligen byder Nicolaj Lund Jensen indefor i interiør-butikken Veras Verden og i udstillingen med lokale kunstnere på førstesalen, i den ene længe er det Maria Laug Eriksson, der har åbnet kafferisteri - og i den kommende weekend åbner Jeanette Skjønnemand outdoor-butikken Akeleje.

Der er åbent på Hesede Hovedgård lørdag og søndag fra 12 til 16 - KaffeLaug Nielstrup har åbent torsdag til søndag fra 11 til 16.