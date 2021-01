Der er virtuel dart-turnering med andre væresteder. To gange lykkes det Birgitte Nielsen at lukke først - og sikre en sejr til Værestedet Frederiksgade. Foto: Cecilie Hänsch

Artiklen: Her er plads til at være sammen

Her er plads til at være sammen

Det kan godt være, resten af samfundet er lukket stramt ned med en forsamlingsbegrænsning på fem personer. Men den gælder ikke for væresteder for socialt udsatte. Og sådan ét er Værestedet Frederiksgade.

Sværere er det nemlig ikke at få lov til at bruge Værestedet Frederiksgade, forklarer socialrådgiver og værestedsmedarbejder Louise Lindahl.

- Du kommer bare. Der er ingen krav - udover at du skal være over 18.

