Se billedserie Julemanden skal flere steder have brandvæsnets hjælp til at tænde juletræerne. Foto: Cecilie Hänsch

Her bliver juletræet tændt

Faxe - 27. november 2019 kl. 16:02 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man er typen, der går og tæller dagene, indtil det er socialt acceptabelt at hænge hele samlingen af julepynt op, så er ventetiden ved at være forbi. Søndag er nemlig både første søndag i advent og 1. december, og udover det årlige gensyn med Pyrus og De Nattergale betyder det også, at der skal tændes juletræer i de forskellige byer i Faxe Kommune.

Allerede fredag den 29. november klokken 16.00 tyvstarter Julemanden og tænder juletræet i Karise med hjælp fra Faxe Brandvæsen. Træet står på Karise Torv på hjørnet af Banevej og Bredgade ved Fakta, og her byder Julemanden op til både julesang- og dans omkring juletræet. Når julelysene er blevet tændt, byder Familie og Samfund Karise på æbleskiver, gløgg og kakao.

Julemanden har travlt i december måned, men heldigvis er han så kvik på fødderne, at man nogle gange skulle tro, at han er i stand til at være flere steder på en gang. Fredag den 29. november er han nemlig at finde klokken 17 i Dalby. Træet står som vanligt ved SuperBrugsen, og hvis Julemanden er heldig, får han også her hjælp af lidt brandbiler til at nå toppen af træet. Når juletræet er blevet tændt, står SuperBrugsen Dalby klar med godteposer til børnene, og indenfor byder butikken på gløgg og æbleskiver.

Familieløb i Haslev

Søndag den 1. december er der lagt op til en hel dag i julens tegn i Haslev. Her bliver der julet allerede fra klokken 12, hvor der er Nissehueløb fra 12-13, som er arrangeret af Fit&Sund i Haslev og Haslev Handelsstandsforeing.

Løbet starter fra Haslev-Faxe Posten i Jernbanegade, og ruten er 900 meter lang. Der plads til alle - både små og store, unge og ældre, man bestemmer selv, om man vil løbe eller gå ruten, og man kan tage så mange runder, man har lyst til og undervejs på ruten vil nissemor gå og lave lidt drillerier.

Der vil være præmie til den bedste udklædning, og der trækkes desuden lod på løbenummeret. Efter løbet vanker der julelækkerier sponsoreret af SuperBrugsen i Haslev. Det er helt gratis at deltage, og det kræver ingen tilmelding.

Når Nissehueløbet er overstået, kører juletoget i Jernbanegade, og klokken 14 underholder Haslev Koret på Torvet. Ved Tønden er der sveddryppende underholdning, når Fit&Sund holder opvisning med Dance Mix fra 12.00-12.20, Body Attack fra 12.20-12.40 og Body Combat fra 12.40-13.00. Klokken 15 kan man møde Haslev Køre- og Rideforening, der kommer med deres flot pyntede »juleheste«, og fra klokken 15.45 til 16.15 synger Nissemor på Torvet sammen med børn og forældre.

Frem til klokken 16.30 fortæller Julemanden og Nissemor om julen og uddeler slikposer, og klokken 16.30 går det løs, når Julemanden tænder juletræet.

1. december bliver for alvor en dag, hvor julemanden får lov til at suse frem og tilbage i pendulfart, for klokken 16.00 dukker han også op i Faxe Ladeplads. Her besøger han juletræet på Gefionpladsen, hvor han synger og danser om juletræet sammen med børnene, mens SuperBrugsen i Faxe Ladeplads står for godteposer, gløgg og æbleskiver

I Faxe stimler store dele af byen sammen på Vinkældertorvet søndag den 1. december

Her har Julemanden lovet at besøge byen sammen med sin kone og brandbilerne fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning station Faxe. Allerede klokken 15.30 er der musik og dans omkring træet sammen med nissepigen Faxine - og det er første gang hun er på besøg i Faxe, så tag godt imod hende. Klokken 15.45 ankommer Julemanden og hans kone, og juletræet tændes klokken 16.00, hvorefter der er slikposer til børnene. Julefesten fortsætter indtil klokken 18.00 med musik og boder, og så er det mulighed for at køre en tur med hestevogn.

Efter juletræstændingen i Faxe har Julemanden nok fortjent et hvil, inden det for alvor går løs med forberedelserne til den store aften sidst på måneden.