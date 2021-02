Bagermester Michael Nielsen (tv) får en butik i butikken hos uddeler Claus Christensen, Superbrugsen i Dalby. Fotografen overtalte Michael og Claus til at tage mundbindet af i de tre sekunder det tog at tage billedet. Foto: Torkild Svane Kraft

Her åbner Karise Bageri

Her i den nærmeste fremtid skal uddeler Claus Christensen og bagermester Michael Nielsen, sammen med håndværkere, aftale nærmere om hvordan den nye bagerforretning skal se ud, men én ting ligger dog fast - den kommer til at ligge lige indenfor indgangen til venstre.

Det bliver med andre ord Michael Nielsen der driver bagerforretningen, og dermed også ham der ansætter og aflønner det fornødne personale. Han fortæller at der skal ansættes to faste medarbejdere på nærmest fuld tid, og dertil seks ungarbejdere.

Claus Christensen glæder sig at at Karise Bageri flytter ind med en butik i butikken. Selv om Superbrugsen i Dalby, i tilfredshedsundersøgelser, har ligget helt i top i mange år, har en del kunder efterlyst en rigtig bager.

- Og det kommer altså nu, og det viser at vi tager kundetilfredshedsundersøgelserne meget alvorligt. Vi vil have tilfredse kunder, siger Claus Christensen.

Bagerforretningen vil have åbent stort set alle dage året rundt, også dage hvor resten af brugsen er lukket. Eneste lukkedage i bagerforretningen er 25. og 26. december samt 1. januar - og til at begynde med er åbningstiden fra kl. 8 til 17 på hverdage og 8 til 15 i weekends.

- Vi fandt en god løsning, siger Michael Nielsen, der tilføjer at årsagen til, at han ikke ønsker at Karise Bageri skal være meget større, er hensynet til kvaliteten.

Bliver man ved med at vokse bliver der tale om et industribageri, og ikke et rigtigt bageri hvor man har tid til at kæle for detaljen, og dermed sikre kunden et ordentligt produkt - og det er netop det Michael Nielsen vil levere. Hver gang. Uanset om det drejer sig om brød eller kager.