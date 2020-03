Helt tæt på afrikanske migranter: - Jeg kunne se smerten i hans øjne

10 medlemmer af Folketingets Europaudvalg var i løbet af en lille uge på tur rundt i flere afrikanske lande. Formålet var at komme et spadestik dybere ned i migrations-udfordringerne og opleve situationen på tætteste hold. Politikerne besøgte blandt andet Algeriet og Niger, og for Tanja Larsson (S), der er en del af udvalget, var det interessant at høre mere om situationen i Afrika.

Inden den nærmest allestedsnærværende coronavirus lukkede størstedelen af verden ned, var Tanja Larsson i Afrika for at blive klogere på migration.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her