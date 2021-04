Knud Erik Jørgensen, her sammen med Nanna Søndergaard fra Danske Bolig, har opfundet et helt nyt koncept - lejdithus.dk. Foto: Torkild Svane Kraft

Helt nyt koncept ser dagens lys: Lej dit hus

Faxe - 14. april 2021 kl. 10:14 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Hvis man mister sin ægtefælle, går på pension eller efterløn, oplever mange mennesker at de ikke kan blive boende i deres elskede hus - ganske enkelt fordi de ikke har råd til det.

Den problematik kender Knud Erik Jørgensen fra Faxe Ladeplads alt til. Han har kendskab til en del mennesker, der er havnet i en situation, hvor de har været nødt til at sælge den bolig, som de ellers holder så meget af.

Det ærgrer ham hver gang han hører om det, hvorfor han begyndte at tænke på, om ikke man kunne finde en god løsning - og nu har han fundet løsningen. En løsning der ligger lige til højrebenet, og som kan komme mange mennesker til gavn og glæde.

I al sin enkelthed går det ud på at man sælger sin bolig, men får lov til at bo til leje så længe man ønsker, og til den husleje som man selv vælger at ville betale.

Det lyder for godt til at være sandt, vil nogle måske tænke, men den er altså god nok. Der er tale om et helt nyt koncept der sikrer sælgeren såvel som en investor - for netop en investor skal der til, og ham eller hende skaffer Knud Erik Jørgensen.

Ifølge Knud Erik Jørgensen er der rigtig mange mennesker med penge på bankbogen - og har man det, skal man betale negativ rente, og det kan blive til rigtig mange penge, hvorfor det vil være bedre at investere pengene i fast ejendom - og ,,høste" fortjenesten ad åre.

Ejer man et hus, som man er nødt til at sælge, fordi man ikke har råd til at bo i det, bliver husets værdi vurderet - og lad os her sige at værdien er 2 millioner kroner.

Så taler Knud Erik Jørgensen med ejeren, eller ejerne, for at høre hvad man vil betale i husleje og i hvor lang tid en lejekontrakt skal gælde - og det kan sagtens være resten af ens liv.

Når det er på plads snakker Knud Erik Jørgensen med en investor, der så kommer med et købstilbud, som ejeren, der ønsker at være lejer, så kan sige ja eller nej til. Og det siger sig selv at jo lavere husleje man ønsker at betale, og jo længere en lejekontrakt man ønsker, jo mindre vil man få for sit hus.

Så måske ender det med at man får et købstilbud på f.eks. halvanden million, i stedet for de to millioner man ville kunne få hvis man valgte at sælge huset - og flytte. Men til gengæld kan man altså blive boende til den husleje man ønsker at betale, og man skal ikke spekulere over nyt fyr, nye vinduer eller tag, for det ,,hænger" på den nye ejer.

Etik og moral i højsædet Det er Knud Erik Jørgensen der ejer firmaet lejdinbolig.dk - og det er ham man skal tale med, hvis man vil sælge/leje sin bolig - mens det bliver Danske Bolig ved Nanna Søndergaard på Torvegade i Faxe, der tager sig af alle ejendomsmægleropgaverne.

For begge gælder det at der aldrig skal herske tvivl om at etikken og moralen er i top.

- Derfor vil jeg kraftigt opfordre til at livsarvinger altid er med i snakken, ligesom jeg opfordrer til at sælgeren, som ønsker at blive lejer, altid rådfører sig med sin egen advokat, siger Knud Erik Jørgensen. For der skal være tale om en ordning som man er helt tryg ved.

På forhånd har Knud Erik Jørgensen naturligvis rådført sig med advokater og skatteeksperter, så alt det juridiske er helt på plads - og lovligt...

Alle lejekontrakter bliver tinglyst med klausulen ,,uopsigelig" og ,,tidsubegrænset" hvilket sikrer lejeren, også selv om køberen, altså investoren, senere sælger huset eller måske går konkurs.

lejdithus.dk - fakta lejdithus.dk ejes af Knud Erik Jørgensen

Knud Erik Jørgensen, der er 71 år, blev ejendomsmægler i Faxe i 1976 under navnet Danske Bolig.

Nanna Søndergaard, der er 35 år, overtog Danske Bolig i 2013.

Ejendomme der sælges efter det nye koncept lejdithus.dk sættes til salg på danskebolig.dk/investor

Knud Erik Jørgensen kan kontaktes på tlf. 4052 4949

Se mere på lejdithus.dk