Se billedserie Caspier Alexandar Pihlmann var otte år gammel i 1992, men han håber på at kunne fejre en ny triumf som bar-ejer. Foto: Morten Chas Overgaard

Helt klar til semifinale

Både Caspiers Bar, Bykroen og Faxe Bodega viser EM-semifinale på storskærm.

Faxe - 07. juli 2021 kl. 11:08 Af Af: Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

En bølge af eufori skyller i disse dage ind over Danmark, og selvom man næsten ikke tør håbe, så er det svært ikke at blive revet med.

Det gælder også for bar-ejerne, der er gået all-in på storskærms-arrangementer, og det er kun gået fremad med humøret, siden den første kamp mod Finland, hvor Christian Eriksen måtte indlægges med akut hjertestop.

- Da Christian Eriksen faldt om, var jeg faktisk til børnefødselsdag derhjemme, og da det skete spurgte Sisse, om jeg ikke lige skulle kigge ned forbi. Det gjorde jeg, og der var faktisk nogle af gæsterne, der var rigtig påvirkede af situationen, men heldigvis blev folk hængende indtil vi fik gode nyheder, og det var virkelig en aften, hvor fodbolden trådte lidt i baggrunden, siger Caspier Alexandar Pihlmann, der driver Caspiers Bar på Stationspladsen i Haslev.

Onsdag er fodbolden dog på ingen måde i baggrunden, og Caspier og Sisse håber, at rigtig mange vil kigge forbi.

- Vi har fået Haslev Antenneforening med ind over, så der ikke bliver bøvl med signalet, og projektoren er gennemgået og renset, så vi er klar til forhåbentlig at nappe en et-nul-sejr mod englænderne, siger Caspier Alexandar Pihlmann.

Der er familiestemning i gården på Caspiers Bar. Foto: Morten Chas Overgaard

Caspiers Bar tænder op i Grillen udenfor, og selvom børn normalt ikke hører til på en bar, så er familier velkomne til at tage børnene med i familieområdet ved skærmen i udeområdet. Indenfor er der gang i storskærmen, og Caspier glæder sig over at mange enten ser kampen på baren, eller kommer susende forbi, når kampen er slut.

- Vi har en del, der kommer brasende og råber »VI SKAL IKKE HJEM...«, og så svarer alle vores gæster »VI SKAL VIDERE!!!«, det er blevet en ting, og det er ret sjovt. Vi vil gerne rumme alle, og jeg har lidt et håb om, at Haslev kan blive et sted, man tager til, når der skal ske noget, i stedet for at være et sted, man forlader. Det prøver jeg selv at bidrage til, og de ting, der sker på Bykroen og i B&W Live er jo en gave i forhold til at have et byliv med masser af muligheder, siger han.

Indehaver af Bykroen, Frank Månsson, er også glad for den gode stemning omkring EM, og selvom det kan være svært, ikke at vide, om man har et nyt arrangement om fire dage, afhængigt af om Danmark går videre, så er der masser af bold på de to storskærme og fire fjernsyn på Bykroen.

- Det kan være svært at få vagtplanerne til at gå op, for vi skal jo være nogle flere på arbejde, og især de unge vil gerne se kampen sammen med vennerne, men vi skal nok være klar, siger Frank Månsson.

Han har brugt det seneste stykke tid på at omdanne Bykroen fra et ry som de unges natklub, til et sted, hvor man kan få lækre specialøl og flere slags gin og tonic, end man næsten kan tælle.

Frank Månsson glæder sig til endnu engang at byde gæster indenfor til bold, pølser og flæskestegssandwich på Bykroen.

Det betyder, at mange forskellige slags mennesker er begyndt at kigge ind fra gaden, og det har også gjort noget ved stemningen om aftenen.

- Tidligere kunne vi jo komme om søndagen og finde gårdhaven helt smadret, men efter kampen mod Tjekkiet samlede jeg et eneste cigaretskod op. Det var lige før vi bare kunne feje gulvet, og åbne baren igen, fortæller Frank Månsson.

Han glæder sig også over, at steder som Det Bløde Lam og Steingrims Kælder har været med til at give mere liv til byen, og han håber på at kunne fejre et Europamesterskab i Haslev.

- Da vi vandt i 92 tog vi direkte til København efter kampen og festede på Strøget, men hvis vi vinder i år, så skal den have en over nakken i Haslev, griner han.

Ud over Caspiers og Bykroen er der også storskærms-arrangement på Faxe Bodega.

Hvis Danmark når finalen, så er der ingen tvivl om, at den naturligvis også vil kunne ses på storskærm. Foto: Morten Chas Overgaard