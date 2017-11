Se billedserie I hver sin ende af Jernbanegade står nu portaler. Antallet af lysende ringe angiver klokkeslættet, farven i lyset angiver temperatur. Foto: Cecilie Hänsch

Haslevs blå kendetegn er væk

Faxe - 24. november 2017 kl. 21:22 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Haslev, det er byen med de blå lygtepæle - og blå sidespejle.«

Ja, det er let at blive til grin, men nu skal det være slut. For fredag aften blev den nyrenoverede Jernbanegade - og passagerne og multipladsen ved Menu, Netto og Fri Cykler - indviet.

- Og væk er de blå lygtepæle, de blå bænke og det blå tårn, siger Dorte Nybjerg.

- Det hele begyndte i 2010 med projektet »Haslev 10-20-30«

- Og nu får jeg lov til at være med til at indvie det på min sidste indvielses-gerning som formand for Erhvervs- og Kultur-udvalget. Det er jeg faktisk rigtigt glad for, siger Dorte Nybjerg.

I de seneste dage frem mod indvielsen er der blevet knoklet igennem for at få så meget som muligt færdigt.

Senest er de rigtige lamper blevet monteret på lygtepælene i Jernbanegade.

Lygtepæle, som nu er grå og ikke blå.

- Og som nu står skiftevis i højre og venstre side af gaden; håbet er at give et knap så massivt indtryk, forklarer Tine Jeppesen, der er afdelingsleder for Plan og Byg i Faxe Kommune.

- Og som I kan se, så er de teglrøde cirkler et gennemgående element. Farven er hentet fra de mange murstensbygninger i Haslev. Byen er nemlig opstået på relativt kort tid og har derfor også et ret ensartet udtryk - f.eks. med mange murstenshuse i klassicistisk stil, forklarer Tine Jeppesen.

Lige præcis denne fredag aften i slutningen af november var det plusgrader - og faktisk også tørvejr i den times tid, selve indvielsen varede. Men belært af andre års grumme kulde, så er der endnu elementer, der ikke er afsluttet i den omfattende renovering af Jernbanegade.

- I vil kunne se, at belægningen ikke er færdig i passagerne på hver side af Dagbladet, og der kommer også en anden slut-belægning ved Menu, Netto og Fri Cykler, lover Dorte Nybjerg.

Og der skal også plantes flere planter end blot de store træer i de nye bede.

- Målet var at skabe nogle gode opholdssteder i Jernbanegade og knytte det store areal ved dagligvare-butikkerne tættere sammen med Jernbanegade. Det synes jeg er lykkedes, men nu er det jo op til os borgere og forbrugere at bruge området, siger Dorte Nybjerg.

Indvielsen af Jernbanegade er blot seneste skridt i byfornyelsen i Haslev. For to år siden blev det ny-renoverede torv indviet, to år tidligere blev naturlegepladsen og parkour-anlægget i Lunden bag biblioteket indviet.

- Der har været »små hurtige succeser«, der har været byfornyelse og der har i høj grad være borgerinddragelse.

Artiklen her bringes også i Dagbladet Køge og Dagbladet Ringsted lørdag 25. november.

